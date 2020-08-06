Bedelli 37 bin lira

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı temmuz/aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerlerin, belirlenen tutarı banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 Euro’yu ödeyince bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Ocak/haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ise 5 bin 261 Euro olarak belirlenmişti.