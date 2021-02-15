Bebek-sivil demeden vahşet...

İşte bazıları:

- BEBEK KATİLİ: Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı teröristler okul bahçesinde 13’ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizdi. PKK’nın kurşuna dizdikleri arasında yer alan kundakta kurşunlanmış küçük Serkan’ın fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü gösteriyordu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak hafızalara kazındı.

- BAŞBAĞLAR KATLİAMI: Terör örgütünün en büyük vahşetlerinden biri “Başbağlar katliamı”ydı. PKK, 5 Temmuz 1993’te Erzincan’ın Başbağlar köyünü basıp 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi.

- ÜNİFORMASIZ 33 ASKER: 24 Mayıs 1993’te Bingöl-Elazığ karayolunda yol kesen örgüt, usta birliklerine giden üniformasız askerlerin bulunduğu otobüsleri durdurdu ve 33 silahsız askeri şehit etti.

- ÖĞRETMENLER, YOLCULAR KURŞUNA DİZİLDİ: Türkiye, 1994 yılının ilk gününe, Elazığ ve Mardin’den gelen katliam haberleriyle uyandı. Elazığ’ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünü durduran PKK’lılar, 8 kişiyi kurşuna dizdi. Aynı gün Mardin’e bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11’i çocuk 21 kişiyi katletti. Tunceli’nin Mazgirt ilçesindeki Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994’te 6 öğretmen teröristlerce katledildi. Bu olaydan bir ay sonra Erzurum’un Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev yapan 5 öğretmeni kaçıran PKK’lılar, öğretmenlerden 4’ünü öldürdü.

- DERSHANEYE BOMBALI SALDIRI: Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki dershanenin önünde 3 Ocak 2008’de PKK’lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6’sı dershane öğrencisi 7 kişinin ölmesi hafızalardan silinmedi.

- KÖYE PATLAYICI KAMYONU: Teröristler, 12 Mayıs 2017’de 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında infilak ettirdi. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

- AYBÜKE VE NECMETTİN ÖĞRETMEN: Teröristlerin katlettiği öğretmenlerden Şenay Aybüke 9 Haziran 2017’de Batman’da şehit edildi. Teröristler, 16 Haziran 2017 günü de sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ı kaçırıp katletti.

- ŞEHİRLERE BOMBA: Ankara’da 22 Mayıs 2007’de Anafartalar Çarşısı’na bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Ankara’da 20 Eylül 2011’de Kumrular Caddesi’nde 3, 13 Mart 2016’da Güvenpark yakınlarında 36 kişi PKK bombalarının kurbanı oldu. İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 2008’de 5’i çocuk 18 kişi PKK bombasıyla hayatını kaybetti. 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki bombalı saldırıda 47 kişi şehit oldu.

- 6-7 EKİM OLAYLARI: 6-7 Ekim 2014 olaylarında 2 polis memuru şehit düştü, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ve 139 polis yaralandı.

REHİN ALDILAR... MAĞARADA TOPLADILAR... KATLETTİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde tamamlanan Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın yöneltildiği Şırnak’taki merkezde, terör örgütü PKK’nın yıllardır alıkoyduğu 13 vatandaşı kalleşçe katlettiğini açıklamasından sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de harekâtta kontrol altına alınan mağaranın durumu ve harekât sahasıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaştı.

75 KM GENİŞLİK 25 KM DERİNLİK

Güler harekât alanının 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra edilen operasyonların en büyük bölgesi olduğunu ve bu geniş alanda tüm hedeflerin vurulmasının planlandığını söyleyip şu bilgileri paylaştı:

2015’TEN ÖNCE KAÇIRILMIŞLARDI

“Haftanin’de, Hakurk ve diğer bölgelerde yaptığımız faaliyetlerden sonra terör örgütü çok sıkıştı ve bütün ağırlıklarıyla Gara bölgesine yerleşti. Kendilerinin burada çok emniyette ve rahat içinde olduklarını düşünürken işte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik. Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar. En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz yoğun çalışmalar yaptılar.”

ÖZEL KUVVET HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Tüm bu çalışmaların ardından hava harekâtının 10 Şubat saat 02.55’te 41 uçakla başlatıldığını vurgulayan Orgeneral Güler, çatışmaların harekâtın birinci ve ikinci gününde de aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Orgeneral Güler, üçüncü günde mağaraya gelindiğini belirterek şöyle devam etti: “Dere yatağında ve Hava Kuvvetleri’nin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazi. Unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttı. Üç noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücum harekâtımızı icra ettik.”

AKAR: KEŞKE SAĞ ÇIKARABİLSEYDİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekâtta gösterilen başarı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, sıralı komutanlar ve operasyonu gerçekleştiren personeli kutladı. Şırnak’taki harekât merkezinde yaptığı açıklamada, “Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler” diyen Bakan Akar şunları söyledi:

“Son derece özel ve kritik bir harekât icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekât yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekât gerçekleştirildi. Harekâtla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler.”

3 GİRİŞ, 9 ODA, 7 DEMİR KAPI

PKK KALLEŞLİĞİ BU MAĞARADA YAŞANDI

Orgeneral Yaşar Güler, PKK’nın kalleşçe 13 vatandaşı katlettiği mağaranın özelliklerini de bir kroki üzerinden şöyle anlattı: “Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. Üçüncü gün akşamüstü mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, unsurlarımız tarafından yakalanmıştır. Dördüncü gün, yani bugün (önceki gün) yine aynı noktadan sabah aynı şekilde kaçmaya çalışan başka bir terörist de ele geçirilmiştir. Bu teröristler içerde toplam 8 teröristin olduğunu açıklamıştır.

Astsubay Çavuş Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey, oğlu için Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılmıştı.

GARA’YI DAR ETTİK

Sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Yapılan bu hazırlığa uygun şekilde de harekat icra edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz, model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir ve bu eğitimin de faydasını burada bizzat görmüştür. Hava Kuvvetlerimiz hedeflerin tamamını vurmuştur. Çok ağır zayiat verdirilmiştir. Özetle TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara alanını örgüte dar etmiştir.”