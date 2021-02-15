Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Elinde silah olmayan rehineleri katletti.
*
Kısacası...
PKK, alçaklığın evrensel tarihini yazmaya devam ediyor.
AHA! YİNE ‘GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYORLAR’ TERANESİ
13 silahsız insanımızı PKK denilen örgüt katletmiş.
Bazıları yine o bitmek tükenmek bilmeyen teraneyi dillendiriyor:
*
“Gündem ekonomiydi. Gündemi değiştiriyorlar.”
*
Daha şehitlerin kanı kurumamış...
Akıllarına sadece...
“Gündem ekonomiydi, hükümet kötü durumdaydı, eyvah yine konu değişti” meselesini getiriyorlar.
*
Bu yaklaşım sahipleri, bu kafayı değiştirmezlerse...
Biraz zor iktidara gelirler.
CHP’Lİ ENGİN ALTAY’A BİR BRAVO BİR UYARI
CHP’li Engin Altay, bu zamana kadar bir CHP’liden hiç işitmediğimiz şeyler söylemiş.
*
Söylediklerini iki maddede özetliyorum:
*
- BİR: ABD’nin Türkiye’ye verecek demokrasi ve hukuk dersi yoktur. ABD, sen bu işe karışma, biz hallederiz. Türkiye’de CHP, millet ittifakı var. Bizim Türk demokrasisinde imkânımız, fırsatımız var, milletimizden de bunun işaret ve ışığını alıyoruz, sen karışma.
*
- İKİ: ABD, Türkiye’ye demek istiyor ki ‘Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver, ben de seni darlamayayım.’ Erdoğan’a sesleniyorum: Taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız. Taviz verirsen iki elimiz yakanda.
Engin Altay’a birinci maddede söyledikleri için sadece ve sadece bravo diyorum ve ekliyorum: Hep böyle olun lütfen!
*
Engin Altay’ın ikinci maddede söyledikleri için ise...
Bir uyarıda bulunmak istiyorum:
*
Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, Libya gibi konularda elinizin Erdoğan’ın iki yakasında olabilmesi için... Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, Libya gibi konulara en az Erdoğan kadar sahip çıkmalısınız.
Ancak ondan sonra eliniz Erdoğan’ın iki yakasında olabilir.
BILL, ELON VE JEFF’İN RUTİNLERİNE DALALIM
HÜRRİYET Pazar’daki habere göre...
Bill Gates, Elon Musk ve Jeff Bezos üçlüsünün rutinlerinden altını çizdiklerim şunlar:
*
- Günü beş dakikalık dilimlere ayırarak çalışmak...
*
- Günün sonunda gevşemek için ev işi yapmak.
*
- Duştayken fikir üretmek.
*
- Günde en fazla üç karar almak.
*
Kendimi yokladım: Bu üçüyle de benim bir alakam olmaz, olamaz.
*
Çünkü ben...
Günü üç saatlik dilimlere ayırırım. Günün sonunda gevşemek için bomboş duvarlara bakarım. Duştayken tek bir fikir bile aklıma gelmez. Günde en az bin iki yüz karar alırım.
MELİH BULU’NUN HİÇ BİLİNMEYEN TARAFI
MEĞER bizim Melih Bulu, Arçelik’in ürettiği Türk kahve makinesini yapmış. Hatta bu konuda Ali Koç’tan da bayağı bir teşvik ve destek almış.
*
Çıkardığım sonuç:
Hayat, sanıldığı kadar basit değildir. Çok karmaşıktır.
YORULUNCA BAŞKA İŞ YAP
MURAT Ülker’in bir video röportajını dinliyordum.
Babası Sabri Ülker, şöyle dermiş:
*
“Yorulunca başka bir iş yap.”
*
Aynı sözü Üzeyir Garih’ten de duymuştum.
Şöyle diyordu Garih:
*
“Ben yorulduysam elimdeki işi bırakır, başka bir işe geçerim.”
*
Peki ben ne yaparım?
*
- Kitap okumaktan sıkıldıysam dizi izlerim.
- Dizi izlemekten sıkıldıysam film izlerim.
- Film izlemekten sıkıldıysam müzik dinlerim.
- Müzik dinlemekten sıkıldıysam internete takılırım.
*
Belki de bu yüzden benim zengin olma ihtimalim sıfır.
BİR TAVSİYE
Dikkat!
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