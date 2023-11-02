Bazanın içinden cinayet çıktı

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İSTANBUL Büyükçekmece’de elektrikçi Fikret Aydın (39), kardeşinin eski eşi olan M.A.’nın evinde kirada yaşıyordu. M.A., bundan üç hafta önce kendisinden haber alamayınca çilingir çağırarak eve girdi. Evde klima açıktı ve kimseler yoktu. M.A., eve bakmasının üzerinden günler geçmesinin ardından tekrar eve girdi. Evde hafif bir koku vardı ve klima halen çalışıyordu. Evi yine kontrol etti ve evde olağandışı bir şey göremeyince ayrıldı. M.A., geçen pazar günü klimayı söktürmek için eve tekrar girdi. Evde koku yoğunlaşmıştı. Koku yatak odasına girince artıyordu. Bazayı açtığında içinde Fikret Aydın’ın cesediyle karşılaştı. Hemen polisi aradı. Polis ekipleri eve gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset yaklaşık 3 haftalıktı ve çürümeye başlamıştı. Fikret Aydın evde silahla öldürüldükten sonra bazanın içine konulmuştu.

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UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ BULUNDU

Evde yapılan aramada da uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulmuş bir düzenek, bir adet mermi kovanı ve çok sayıda mermi bulundu. Fikret Aydın’ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, evde yalnız yaşayan Fikret Aydın’ın yanına sıklıkla Tolga Y.’nin (27) geldiğini belirledi. Tolga Y.’nin bir yakını polise verdiği ifadede, Tolga Y.’nin bir kişiyi silahla vurduğunu duyduğunu anlattı. Polis Tolga Y.’yi cinayetin faili olarak aramaya başladı.