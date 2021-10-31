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Bayrampaşa'da yanan daireden eşini kurtardı

#İstanbul#Bayrampaşa#Yangın

Bayrampaşa'da, 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenden yangında çıktı. Yanan dairede, Recep Uçar(72) yürüme engelli eşi Fatma Uçar'ı kurtarmak isterken yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep Uçar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre yanan dairede oturan Recep Uçar, yürüme engelli ve diyaliz hastası eşi Fatma Uçar'ı yangından kurtarmak için dışarıya taşıdı. Daha sonra yangını söndürmek için tekrar yanan daireye girdiği öğrenilen Uçar, vücudunun çeşitli yerlerinde yanarak yaralandı. Uçar, komşularının yardımıyla yanan daireden kurtarıldı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireye müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralı Uçar'ı ambulansa aldı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından yaralı Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uçar'ın başında ve elinde olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

"EŞİNİ KENDİSİ KURTARMIŞ"

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Yangını gören Taşkın Sevim, " Biz kahvaltı yaparken, benim çocuk gördü. 'Baba evden duman çıkıyor" dedi. Biz koşa koşa geldik. Abi eşini dışarıya çıkarmış. Elektrik şartelini kapatmak için tekrar içeri girdiğinde yanmış vaziyette çıktı. Eşi hastaydı tekerlekli sandalyeyle gelip gidiyordu. İtfaiyeyi aramıştık, geldiler ve söndürdüler. Eşini kendisi kurtarmış" dedi.

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