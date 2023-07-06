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Bayramda telefonlar susmadı: 21 milyar dakika konuştuk

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#Kurban Bayramı#Telefon#Konuşma
Bayramda telefonlar susmadı: 21 milyar dakika konuştuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

9 günlük bayram tatilinde telefonlar hiç susmadı. Tatil boyunca tam 21 milyar dakikanın üzerinde görüşme yapıldı, 736 milyon 844 bin 664 adet SMS atıldı.

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Kurban Bayramı tatilinde kara, hava ve demiryollarında yaşanan yoğunluk, telefon trafiğine de yansıdı. Bayram tatilinde vatandaşlar, ülkemizde hizmet veren üç GSM operatörü üzerinden, cep telefonuyla 21 milyar 629 milyon 252 bin 399 dakika görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca bu tarihler arasında 736 milyon 844 bin 664 adet kısa mesaj (SMS) etkileşimi gerçekleşti.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

telefon trafiğindeki verileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda vatandaşları, iletişim altyapısındaki güçlü ve kesintisiz hizmetle kavuşturduklarını ifade ederek, “İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin diye altyapı çalışmalarını güçlendirdik. Bu hizmetlerimiz teknolojinin her gün biraz daha gelişmesiyle, biz de yenileniyoruz. Teknolojinin artık bir sınırı yok. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz”dedi.

 

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#Kurban Bayramı#Telefon#Konuşma

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