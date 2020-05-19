Bayramda 4 gün evdeyiz

MİLLETİMİZİN ELİ YAKALARINDA OLACAK

“İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK’lıların yaptığı saldırı, Adana’da CHP’lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Milletimizin eli yakalarından eksik olmayacaktır. Her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görünmüştür. Demokrasi ve milli iradeden ümidi kestikleri için cunta, darbe, kaos, felaket çığırtkanlığı yapanlar, cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Gerek toplum, hasta, ölüm oranımızın düşüklüğü, gerek vakaların temaslarını takiple hastalığın yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz, gerekse yenilikçi tedavi yöntemlerimiz takdirle takip ediliyor. Ülkemizin bu konudaki başarılı çalışmaları dünya çapında bir model olarak kabul edilir hale gelmiştir. Her gün şeffaf bir şekilde kamuoyumuzla paylaşılan veriler, yeni hasta ve ölüm oranının belirli bir düzeyde yatay çizgiye geçtiğini gösteriyor. Halbuki bizim bu çizgiyi aşağı yönlü olarak sürdürmemiz, yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi ancak vaka sayısının çok daha aşağıya inerek sıfırlanmasıyla mümkündür. Şayet salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa bazı tekbirleri belki çok daha sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Tarabya’daki Huber Köşkü’nde videokonferansla gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu, 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantıya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

EKONOMİYİ CANLANDIRMA

Sosyal koruma kalkanı ile şu ana kadar yaklaşık 5.5 milyon dar gelirli vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4.5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Böylece son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11.5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Türkiye’nin destek programları bazı ülkelerin açıkladıkları gibi kağıt üzerinde kalan değil, fiilen gerçekleşen uygulamalardan oluşuyor.

BEDELİNİ ÖDETİYORUZ

Türkiye son 7 yıldız diğer alanlarla birlikte ekonomide de uğradığı sayısız saldırıya karşı kahramanca mücadele etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda döviz kuru üzerinden bir kez daha ekonomimize saldıranlar, geçmişte defalarca oynadıkları bir oyunu tekrar tedavüle sokmaya çalıştılar. Türkiye’nin hemen her büyük hamlesinin ardından yeniden girişilen bu saldırıların ardındaki hazımsızlığı gayet iyi biliyoruz. Türkiye ile hesaplaşmaya kalkışanlara bunun bedelini de ödetiyoruz.

DÖVİZ KAÇIRANLAR

Salgın döneminde sanayicimizi, esnafımızı, iş dünyamızı rahatlatmak için verdiğimiz kredilere dahi gözünü dikip, iki üç katı faizle yurtdışına çekmeye çalışanları hezimete uğrattık. Doğrudan veya dolaylı olarak bu alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip ediyoruz. Şunu açık ve net söylüyorum, ülkemden yurtdışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır. ”

81 İLDE SOKAK YASAK

Kabine toplantımızda kararlaştırdığımız yeni normalleşme adımları şunlardır; Tüm sektörlerle ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayınlandı. İşyerlerinin girişlerine çalışma saati, kullanım alanı ve aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısını gösteren kapasite bilgisi afişleri asılacaktır.

Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum.

65 YAŞ ÜSTÜ ÇIKABİLECEK

Bayramın 1. günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir.

SEYAHAT KISITLAMASI 15 GÜN UZADI

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

60 BİN MAHKÛMA 2 AY DAHA İZİN

Cezaevlerinde kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olupta salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkûmun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

CAMİLER 29 MAYIS CUMA GÜNÜ AÇILACAK

29 Mayıs Cuma günü cuma namazı ile birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadeti açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ



Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirme kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleri ise kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu yüksek öğrenim kurumumuz zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecektir.



UZAKTAN EĞİTİM 19 HAZİRAN’A KADAR



MEB’ten gelen bilgiye göre TRT EBA TV’deki uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: “Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir.” (Eğitim Servisi)