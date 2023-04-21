Bayram trafiği! Kemersiz çıkmayın

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İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, İçişleri Bakanlığı GAMER salonunda ‘2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri’ konulu basın açıklaması yaptı. Toplantı sırasında trafik yoğunluğunun yaşandığı 8 kritik nokta ile bağlantı yapılarak bilgi alındı. Genel Sekreter Seymenoğlu açıklamasında özetle şunları söyledi:

YOLLAR DOLU

- “Vatandaşlarımız dünden itibaren trafiğe çıktı ve yoğun bir trafik dünden itibaren ülke genelinde başladı. 20 Nisan-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, trafik kazalarındaki düşüş eğiliminin devamı için alınan trafik tedbirleri kapsamında, ülkemiz genelinde; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca toplam 164 bin 686 personel, 25 bin 305 ekip ile 1174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpekten oluşan unsurlar ile denetim faaliyetleri yürütülmektedir.

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- ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’, ‘Kemerim hep aklımda’, ‘Bayramınız kemerli olsun’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ gibi sloganlar ile yolculuk eden vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.”

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki trafik denetimine katıldı. Görevli polislerle bayramlaşan Bakan Soylu, daha sonra ekiplerin kontrol amacıyla durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

BODRUM’A AKIN

Ramazan Bayramı tatilini BODRUM’da geçirmek isteyenler ilçeye akın etti. Kente gece yarısından dün öğle saatlerine kadar 15 bin araç giriş yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı. Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi. Bodrum genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’yi geçti.