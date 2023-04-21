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Bayram trafiği! Kemersiz çıkmayın

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#Ramazan Bayramı#Bodrum#İçişleri Bakanlığı
Bayram trafiği Kemersiz çıkmayın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Bayram boyunca Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca kritik noktalarda 164 bin 686 personel, bin 174 hava ve 357 deniz aracı ile 835 dedektör köpekle denetim yapacak. Trafikteki vatandaşlar ise ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’, ‘Bayramınız kemerli olsun’ sloganlarıyla uyarılacak.  

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İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, İçişleri Bakanlığı GAMER salonunda ‘2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri’ konulu basın açıklaması yaptı. Toplantı sırasında trafik yoğunluğunun yaşandığı 8 kritik nokta ile bağlantı yapılarak bilgi alındı. Genel Sekreter Seymenoğlu açıklamasında özetle şunları söyledi:

Bayram trafiği Kemersiz çıkmayın

YOLLAR DOLU

- “Vatandaşlarımız dünden itibaren trafiğe çıktı ve yoğun bir trafik dünden itibaren ülke genelinde başladı. 20 Nisan-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, trafik kazalarındaki düşüş eğiliminin devamı için alınan trafik tedbirleri kapsamında, ülkemiz genelinde; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca toplam 164 bin 686 personel, 25 bin 305 ekip ile 1174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpekten oluşan unsurlar ile denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 

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Bayram trafiği Kemersiz çıkmayın

- ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’, ‘Kemerim hep aklımda’, ‘Bayramınız kemerli olsun’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ gibi sloganlar ile yolculuk eden vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.” 

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki trafik denetimine katıldı. Görevli polislerle bayramlaşan Bakan Soylu, daha sonra ekiplerin kontrol amacıyla durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bayram trafiği Kemersiz çıkmayın

BODRUM’A AKIN

Ramazan Bayramı tatilini BODRUM’da geçirmek isteyenler ilçeye akın etti. Kente gece yarısından dün öğle saatlerine kadar 15 bin araç giriş yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı. Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi. Bodrum genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’yi geçti.  

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#Ramazan Bayramı#Bodrum#İçişleri Bakanlığı

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