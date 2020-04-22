Bayram sonrası normale döneriz

“Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor.

Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayıp inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü (önceki günkü) kabine toplantımızda, tüm bakan arkadaşlarımıza gereken ikazları yaptık, talimatları verdik.

TÜRKİYE YENİ SÜRECİN MERKEZİNDE

Türkiye, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkânı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda 35 ülkeye yardım gönderildiğini, İngiltere’ye yardımların yola çıktığını, ABD’ye ise yardım gönderileceğini ifade etti. Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmeyi de anlattı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, ABD’ye Türkiye’den solunum cihazı parçası satılması için bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüştü. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan MYK üyelerine ‘Türkiye’de Koronavirüsle Etkin Mücadele, Hep Beraber Başaracağız’ başlıklı kitapçığı gösterdi.

23 NİSAN'A KATILMAYACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada gündeme ilişkin açıklamalar yaparken 23 Nisan hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Nisan’a katılmayacak ifade edildiği gibi. Salgınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Meclis Başkanımız güzel bir çağrı yaptı. O gün 21.00’da balkonlardan bayrağımızı sallandırıp İstiklal Marşı’nı okuyacağız. Bütün bu törenlerin yapılacağını fakat bunun seyreltilerek yapılacağını öneriyorlar. Sayın milletvekillerinin sağlığı için bu önemlidir. TBMM’de bütün faaliyetler gerçekleşecek.” (ANKARA)