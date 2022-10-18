Bayıltana kadar dövmüşlerdi... Ortaköy'de dayak, Balat'ta gasp

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İSTANBUL Ortaköy’de 8 Eylül gecesi yaşanan olay, gündeme oturmuştu. Mesut Baraj, arkadaşlarının doğum günü kutlaması için gittiği ‘Ruby’ adlı mekânın korumalarıyla tartışmış ve çıkan kavgada bayılana kadar dövülmüştü. Birkaç gün sonra da Mesut Baraj’ın adamları olduğu iddia edilen bir grup mekânın önündeki korumalara silahla saldırdı. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki taraftan toplam 9 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Olayda ağır bir şekilde darp edilen Mesut Baraj şikâyetçi olmadı. Hatta ortadan kayboldu. Baraj önceki gün yapılan operasyonla birçok adamıyla birlikte gözaltına alındı. Baraj, Balat’ta özellikle gayrimüslimlerin ev ve arsalarına tehdit ve baskıyla el koymakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasında Baraj’ın suçlandığı 20’ye yakın olay var. Ortaköy’deki mekânın korumalarına yönelik intikam saldırısı da bu olaylardan birisi.

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YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI

Önceki gün yapılan operasyonda Mesut Baraj ve adamlarıyla birlikte Beşiktaş’ta çatışma halinde oldukları gruptan da bazı kişiler gözaltına alındı. O kişiler arasında mekânın korumaları olduğu anlaşıldı. Hürriyet, bu konuda da bazı detaylara ulaştı. Bu detaylara göre iki grup arasında 8 Ekim’de başlayan husumet gergin bir şekilde devam ediyordu. İki taraf da uzlaşmaya yanaşmadığı için de yeni bir silahlı saldırı için de hazırlık yapılıyordu. Balat’taki suç faaliyetlerinden dolayı “şüpheli” konumunda olan Baraj, Ortaköy’deki dayaktan dolayı da “mağdur” konumdaydı. Ağır bir şekilde darp edilmesine rağmen Baraj’ın neden şikâyetçi olmadığı da merak konusuydu.

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YÖNETMEN VURULMUŞTU

Yönetmen Enes Kaya 30 Temmuz 2021’de Balat’ta silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Mesut Baraj bu saldırının da azmettiricisi olarak soruşturulmuş ancak delil yetersizliğinden ‘takipsizlik’ kararı verilmişti. Kaya’yı vuran Recep Çetin’e ‘silahlı yaralama’ suçundan dava açılmıştı. Baraj’ın Enes Kaya’nın vurulması olayında “Tanımıyorum” dediği Recep Çetin Ortaköy’deki mekânın korumalarına yapılan saldırıdan sonra tutuklanmıştı. İfadesinde “Balat’ı terk edip gideceksin” diye tehdit edildiğini söyleyen Enes Kaya’nın vurulmasına ilişkin davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi’nde görülecek. Hürriyet’in ulaştığı Enes Kaya bu duruşmadan sonra olayla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

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O KADIN DA GÖZALTINDA

Mesut Baraj’ın Ortaköy’de darp edildiği olayda görüntülere yansıyan bir de kadın vardı. Mesut Baraj’ı darp eden korumaları engellemeye çalışıyordu. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre o kadın İnci Cennet Eroğlu. Aslında hemşire/paramedik olan Eroğlu bir süre sonra kendi güzellik ve estetik merkezini kurdu. Bu süreçte tanıştığı Mesut Baraj ile de arkadaş oldu. Şimdi çete operasyonunda gözaltında. Mesut Baraj ve çetesi Ortaköy’deki olay yaşandığında zaten teknik takip altındaydı. Balat’taki faaliyetleri takip ediliyor, baskı ve tehditlere maruz kalan mağdurların şikâyetleriyle başlatılan soruşturmanın operasyona dönüşmesi için uygun zaman bekleniyordu.

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