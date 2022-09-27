Dayak skandalıyla gündeme gelen Ruby’de... Cinayet de işlenmiş

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İSTANBUL Ortaköy’deki eğlence mekânı Ruby’ye 8 Eylül günü saat 01.00 sıralarında gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E., içeri alınmayınca güvenliklerle aralarında yaşanan tartışma sırasında içlerinden biri güvenliklerden birine kafa atmıştı. Daha sonra 3 kişi yumruk, tekme ve sopalarla feci şekilde bayılana kadar dövülmüştü. Dayak olayından iki saat sonra, dayak yiyenlerden Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları 2 motosikletle Ruby önüne gelerek silahlı saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada, motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki İ. hafif şekilde yaralanmıştı. Polis her iki gruptan 9 kişiyi gözaltına almış, Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklanmıştı. Güvenlik görevlilerden Mesut G.’ye ise ev hapsi verilmişti. Ardından Mesut E. ile İnci Cennet E.’nin şikâyeti üzerine özel güvenlik Ferhat A. da gözaltına alınmıştı.

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ESKİ GÜVENLİK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ruby’deki dayak ve çatışma olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, 22 Eylül perşembe gecesi mekâna yönelik silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı. Ruby’nin önüne gelen 2 kişi mekân önünde bekleyen özel güvenliklere tabancalarla ateş açtı. Özel güvenliklerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Ruby’de daha önce güvenlik görevlisi olan ve arkadaşlarını ziyarete gelen Yasin Keskin vuruldu. Hemen hastaneye götürülen Yasin Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yasin Keskin, Esenler’deki Mimar Sinan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

RUBY’de daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Keskin’in mekânda vurularak öldürülmesi sonrasında polis, kamera görüntülerini inceleyerek saldırganların kimliklerini deşifre etti. Saldırganları yakalamak için çalışmalar sürerken, silahlı saldırının, 8 Eylül’de yaşanan dayak olayıyla bir bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı da belirtildi.

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HÜRRİYET OLAY YERİNDE

DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

RUBY’nin işletmecileri Ali Ünal, kardeşi Erkan Ünal ile arkadaşları Osman Baydar ve Çağın Keskin. Ali Ünal, İstanbul’un bir zamanlar en ünlü mekanlarından Reina’nın da işletmecilerinden biriydi. 1 Ocak 2017 gecesi DEAŞ’lı terörist Abdülgadir Masharipov elinde Kalaşnikof tüfekle Reina’ya girip 39 kişiyi öldürdü, 71 kişiyi de yaraladı. Bu saldırı Reina’nın da sonu oldu. Ruhsatsız bölümleri de bulunduğu iddiasıyla bina yıkıldı. Reina tarihe karışmış oldu. Ali Ünal, Reina’nın yıkılmasının ardından Ortaköy’deki Ortaköy Salhanesi Sokak’ta 3 katlı bir işyerini kiralayarak Ruby isimli eğlence mekanını açtı. Reina’daki çalışanları da Ruby’ye transfer etti. Özellikle hafta sonları büyük rağbet gören ve rezervasyonla müşteri kabul eden Ruby, sadece bir eğlence mekanı değil. Aynı zamanda bir çok diziye de ev sahipliği yapıyor. Eğlence mekanının önünde dün de korumalar yerine dizinin set ekibi vardı. Ekip mekandaki çekimlerini yaparken, eğlence mekanının bir çalışanı da onlara refakat etti.

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