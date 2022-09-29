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Ruby iddiaları: Sebep eski sevgili

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#Ruby#KAVGA#Sevgili
Ruby iddiaları: Sebep eski sevgili
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

Hürriyet, Ortaköy’deki eğlence mekânı Ruby’deki dayak olayının detaylarına ulaştı. İddiaya göre olayın asıl sebebi ‘eski sevgili’ meselesiydi. Darp edilen Mesut B. adlı kişinin, korumalardan birinin eski sevgilisiyle mekâna gitmesi olayı tetikledi. Tutuklanan koruma E.S. ise ifadesinde Mesut B.’nin taşkınlık yaptığını, kendilerinin de ‘refleks’ olarak karşılık verdiklerini söyledi.

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Mesut B., yanında İnci adlı bir kadın ve başka bir erkek ile 8 Eylül gecesi Beşiktaş Ortaköy’deki eğlence mekânı Ruby’ye geldi. Kapıdaki korumalar önce bu kişileri mekâna almak istemedi. Ancak Mesut B., arkadaşlarının zaten içeride olduğunu, doğum günü kutladıklarını söyledi. İçeriden gelen arkadaşlarının müdahalesiyle de mekâna alındı ve arkadaşlarına katıldı. Ancak bir süre sonra içeride gerginlik yaşanıp arbede çıkınca, korumalar tarafından mekândan çıkarıldı. Ardından yanındaki arkadaşlarıyla tekrar içeri girebilmek için korumalarla tartışmaya başladı. Görüntüleri basına yansıyan darp olayı işte bu tartışmanın ardından yaşandı. Mesut B. ve arkadaşları mekânın korumaları tarafından bayılana kadar darp edildi. Bu sırada Mesut B.’nin yanındaki İnci adlı kadın da darbelere maruz kaldı.

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ÖRGÜT BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

8 Eylül’de yaşanan bu olaydan bir süre sonra Mesut B.’nin arkadaşları olduğu belirtilen kişiler mekânın önündeki korumalara silahla saldırdı. Çıkan çatışmada iki taraftan da yaralananlar oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve iki taraftan da toplam 9 kişi gözaltına alındı. Toplam 5 kişi tutuklandı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturmada yeni bir dalga daha yaşandı. Mekânın korumalarından 4 kişi daha gözaltına alındı. E.S. adlı koruma tutuklandı. Diğerleri ise ev hapsine alındı. Olayın yeraltı dünyası örgütleriyle bağlantılı olduğu şüphesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturmayı devraldı.

Ruby iddiaları: Sebep eski sevgili


Bir iddiaya göre ise olayın asıl sebebi ‘eski sevgili’ meselesiydi. Mesut B.’nin grubundaki kadınlardan biri mekânın korumalarından birinin eski sevgilisiydi. İlk ve asıl gerginlik bu yüzden çıktı. Korumalar bu durumun hırsı ve hıncıyla Mesut B.’yi acımasızca darp ettiler, bayıldıktan sonra da vurmaya devam ettiler. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Mesut B. henüz ifade vermedi ve şikâyetçi de olmadı.

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* Hürriyet, soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklanan E.S adlı korumanın ifadesine de ulaştı. Ruby adlı gece kulübünde ‘güvenlik görevlisi’ olarak çalıştığını söyleyen E.S. ifadesinde o geceyi şöyle anlattı: “02.50 sıralarında Mesut B. isimli kişi çalıştığım kulübe geldi. Hızlıca içeri girmeye çalıştı. Biz normalde rezervasyonu olmayan müşterileri içeri almıyoruz. Bize ‘Zaten arkadaşlarımız içeride, içeri girerken size mi soracağız!’ diye bağırarak cevap verdi. Alkollü idi. Biz Zeki İ. ile kendisini sakinleştirmeye çalıştık. Kendisi bize ‘Hiçbir sıkıntı çıkarmayacağım. Arkadaşlarım içeride, doğum gününü kutlayıp çıkacağım’ dedi. İçeriden gelen arkadaşları kendisine yardım etti ve içeriye girdiler.

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‘REFLEKS OLARAK KARŞILIK VERDİK’

5 dakika sonra Kadir isimli güvenlik arkadaşım içeride olay çıkardığı için onu dışarı çıkardı. Kendisine bu şekilde devam etmesi halinde yardımcı olamayacağımızı kibar bir dille söyledik. Bize cevaben ‘Size sıkıntı mı olayım, siz kimsiniz, sizin a.... k.’ şeklinde sözler söyledi. Sonrasında Kadir isimli arkadaşıma kafa atarak darp etti. Daha sonra diğer güvenlikler de geldi. Kendisini merdivenlerden indirdik. Kendisine refleks olarak karşılık verdik. Yanındaki İnci adlı kadına herhangi bir darp girişimi olmadı.”

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#Ruby#KAVGA#Sevgili

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