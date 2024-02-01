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Bayburt'ta havaya atılan sıcak su kristalleşti

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#Bayburt#Kar#Su
Bayburtta havaya atılan sıcak su kristalleşti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 14:09

Bayburt'ta kar yağışı sonrası en düşük hava sıcaklığı eksi 22 derece ölçüldü. Şehirde havaya atılan sıcak suyun donup, kristalleştiği anlar ise kameraya yansıdı.

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Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bölgede birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece ölçüldü.

Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkıp 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen ve Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Çeşme ve su göletlerinin yüzeyi buz tutan kentte, havaya serpilen sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

Bayburtta havaya atılan sıcak su kristalleşti

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#Bayburt#Kar#Su

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