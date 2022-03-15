Batman’da 62 düzensiz göçmen yakalandı

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Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Diyarbakır karayolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında icra edilen operasyonda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile intikal eden 60 Afgan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 62 yasa dışı düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Otobüs 15 gün süre ile trafikten men edilirken, otobüs firmasına ise idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Haklarında idari yaptırım uygulanan göçmenlerin Batman İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.