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Adana'da okulda dehşete düşüren olay! Güvenlik görevlisi Hilal, silah zoruyla kaçırıldı

#Adana#Yüreğir#Kadına Şiddet
Adanada okulda dehşete düşüren olay Güvenlik görevlisi Hilal, silah zoruyla kaçırıldı

Adana’da bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan Hilal İ. (24), E.A. adlı kişi tarafından tabanca çekilerek zorla kaçırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.’nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi.

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HAVAYA ATEŞ AÇARAK OTOMOBİLE BİNDİRDİ

Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., Hilal İ.’yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. E.A., bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı.

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Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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#Adana#Yüreğir#Kadına Şiddet

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