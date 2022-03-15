Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ve Putin sözünü tuttu: Suriyeli savaşçılar Ukrayna sınırında!

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Suriyeli savaşçılar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Ukrayna'ya gitmek için kayıt oldu. Bunlardan 400'ünün eğitimine ise Ukrayna sınırına yakın kaplarda başlandı. Kiev güne patlama sesleri ile uyanırken, Ukrayna lideri Zelenski Rus askerlere 'teslim olun' çağrısında bulundu ve insanca muamele göreceklerinin sözünü verdi.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

06.45 Birden fazla kaynak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 05.45'te (TSİ 06.45) büyük patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

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PUTİN İLK ADIMI ATTI

06.38 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Ukrayna'ya gitmek için kayıt oldu. Henüz hiçbir Suriyeli savaşçı bölgeye ulaşmadı ancak 400'ünün Rusya'da Ukrayna sınırına yakın kamplarda eğitim gördüğü açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz hafta Ortadoğu’dan gelecek ve Rusya saflarında yer alacak 'gönüllü savaşçıların' Ukrayna'da yer alacağını açıklamıştı.

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06.35 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerine teslim olun çağrısında bulundu. Zelenski yayınlanan son video mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna halkı adına size yaşama şansı veriyoruz. Güçlerimize teslim olursanız, size insanlara nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranacağız: haysiyetle.'

05.48 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir danışman savaşın Mayıs ayı başlarında bitmesini beklediklerini açıkladı.

Rusya'nın askeri kaynaklarının tükendiğini iddia eden danışman Oleksiy Arestovich, Ukrayna medyasında yayınlanan bir videoda, 'Bence en geç Mayıs ayında, Mayıs başında bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor, belki çok daha erken' ifadelerini kullandı.

05.39 Financial Times, ABD'nin müttefiklerine Rusya'nın Çin'den beş tür askeri teçhizat istediğini ilettiğini sayfasına taşıdı. İngiliz gazetesi, ABD diplomatik yazışmalarının içeriğine aşina olan yetkililere atıfta bulundu.

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05.11 İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah kullanmayı planlamış olabileceğini söyledi.

04.40 Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

04.18 İngiltere'de 43 binden fazla kişi Ukraynalı mültecilere evlerini açtı. İngiltere, vatandaşlarının Ukrayna'dan gelen mültecilere ev sahipliği yapmaları için bir program başlatmıştı.

İngiliz medyası, programın web sitesinin ilgi düzeyi nedeniyle Pazartesi akşamı bir noktada çöktüğünü söyledi.

02.36 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.

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23.50 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 14 Mart’ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3’ünün sabote edildiğini ve can güvenliği sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirterek, “Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor” dedi.

23.33 Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 24 Şubat’tan bu yana Rusya’nın Harkov’da 600 evi ve 50 okulu vurduğunu açıkladı.