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Çin yeniden alarma geçti... 30 milyon kişi karantinada

#Çin#Koronavirüs#Karantina
Çin yeniden alarma geçti... 30 milyon kişi karantinada

Çin’den Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili endişe veren haberler gelmeye başladı. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de artan vakalar nedeniyle kentler yeniden izolasyona alındı ve 30 milyona yakın kişi bir kez daha karantinaya girdi. Toplu test ve özel giysili görevliler ise sokaklara geri döndü.

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüsün hayatımızdan çıkacağı gün içine geri sayım sürerken Çin'den kötü bir haber geldi.

Ülkede vakalar geçtiğimiz hafta iki yıl aradan sonra yeniden bini aşarak en yüksek sayıya ulaşmıştı.

Çin, Salı günü 5 bin 280 yeni Covid-19 vakası bildirdi. Bir önceki güne kıyasla vaka sayıları yaklaşık iki kat artarken Pekin yönetimi çareyi kentleri kilit altına almakta buldu.

Çin yeniden alarma geçti... 30 milyon kişi karantinada

Söz konusu karar kapsamında 30 milyona yakın kişi bir kez daha karantinaya girdi.

Ez naz 13 kent karantinaya girdi. 17 milyon nüfuslu Shenzhen şehrinde de kapanma tedbirleri yeniden devreye girdi.

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Dokuz milyon kişiye ev sahipliği yapan eyalet başkenti Changchun da dahil olmak üzere birçok şehrin sakinlerine 'evde kalın' talimatı verildi.

Koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri ise ülkenin dört bir yanında toplu testler yapmaya devam ediyor. Çin uzun süredir 'sıfır Kovid' politikasını izliyor.

Çin yeniden alarma geçti... 30 milyon kişi karantinada

OTOMOTİV FABRİKASI DURDU

ÇİN’de artan vakalar sadece Shenzhen şehrini değil farklı şehirleri de etkiledi. Örneğin, Çin’in kuzeydoğu kesiminde yer alan Jilin eyaleti de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Söz konusu karantina yüzünden dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota da üretime zorunlu olarak ara verdi.

Ağır sanayi merkezi olan Changchun ve çevresinde Çin’in otomotiv üretiminin yüzde 10’u yani yaklaşık 2 milyon adetlik üretim gerçekleştiriliyor.

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#Çin#Koronavirüs#Karantina

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