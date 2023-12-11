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Son dakika! Başsavcılıktan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama

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#Halil Umut Meler#Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı#Çaykur Rizespor
Son dakika Başsavcılıktan Halil Umut Melere yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 23:46

Ankaragücü ile Rizespor arasında Ankara'da oynanan lig maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

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"SORUŞTURMAYA TİTİZLİKLE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı:

"Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup, tüm şüphelilerin tespit edilmesi, gözaltına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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#Halil Umut Meler#Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı#Çaykur Rizespor

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