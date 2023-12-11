Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.



YERDE TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER









Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı.