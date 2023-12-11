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Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

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#Süper Lig#Ankaragücü#Rizespor
Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Kocadan Hakem Halil Umut Melere yumruklu saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 22:10

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.

YERDE TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER

Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Kocadan Hakem Halil Umut Melere yumruklu saldırı



Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı.

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#Süper Lig#Ankaragücü#Rizespor

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