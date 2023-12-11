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Son dakika! Spor yorumcularından Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıya sert tepki

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#Faruk Koca#Ankaragücü#Çaykur Rizespor
Son dakika Spor yorumcularından Halil Umut Melere yapılan yumruklu saldırıya sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 23:27

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına futbol yorumcularından çok sert tepkiler geldi.

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu.

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"YAPTIRIM OLACAK"

Bu saldırının bir yaptırımı olacağını belirten Cüneyt Şen, "Hakemler sahaya maçlara çıkmayabilirler. Başkan yumruk atıyor, iki kişi ise yerdeyken tekmeliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ARAYA SADECE 4. HAKEM GİRİYOR"

Serkan Korkmaz ise "Adli yargı da devreye girerek gerekenler yapılmalıdır. Görüntülere bak, tekme de atılıyor. Bir tek dördüncü hakem girmiş araya, insanlar çok sonradan geliyor ayırmaya. Polisler nerede? Hala yabancı madde atıyorlar. Lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

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#Faruk Koca#Ankaragücü#Çaykur Rizespor

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