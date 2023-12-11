Son dakika! Spor yorumcularından Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıya sert tepki

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu.

"YAPTIRIM OLACAK"

Bu saldırının bir yaptırımı olacağını belirten Cüneyt Şen, "Hakemler sahaya maçlara çıkmayabilirler. Başkan yumruk atıyor, iki kişi ise yerdeyken tekmeliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARAYA SADECE 4. HAKEM GİRİYOR"

Serkan Korkmaz ise "Adli yargı da devreye girerek gerekenler yapılmalıdır. Görüntülere bak, tekme de atılıyor. Bir tek dördüncü hakem girmiş araya, insanlar çok sonradan geliyor ayırmaya. Polisler nerede? Hala yabancı madde atıyorlar. Lanetliyoruz" şeklinde konuştu.