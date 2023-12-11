Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası futbol camiasından kınama mesajları: Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Başkan Faruk Koca'nın saldırısına uğradı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Saldırının ardından Halil Umut Meler ambulans hastaneye kaldırılırken teknik direktör ve futbolculardan tepki sesleri yükseldi.

Umut Nayir: "Hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı. Futbolun en savunmasız faktörünü el birliğiyle, günden güne baskılarınızla yok ettiniz. Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz. Yazıklar olsun. Utanıyorum bizi düşürdüğünüz bu halden."

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Kerem Aktürkoğlu: Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.

Ferdi Kadıoğlu: "Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun"

Merih Demirel: Yumruklanan, insan onuruna aykırı bir şekilde yerde tekmelenen yalnızca Halil Umut Meler değil Türk futboludur... Çocuğunun babasını özlemle izlediği bir maç sonunda bunları görmesi unutulmaması gereken bir rezilliktir.

Yeşil sahalar mutluluğun, birlikteliğin, spor ruhunun birleştiği ortak nokta olması gerekirken gelinen bu durumda yaşananlardan yalnızca utanç duyuyorum.

Nuri Şahin: "Üzgünüm, çok üzgünüm. Çocuklar, ekran başında maçları izleyip, futbolcu olma hayalleri kuruyor. Anneler, babalar, gece-gündüz demeden çabalıyor, çocuklarının hayallerine ortak oluyor.

Teknik ekipler, oyuncular, kulüp çalışanları gecelerini gündüzlerine katıyor. Taraftarlar belki de biriktirdikleri kaynaklarla tribünleri dolduruyor, deplasmanlara geliyor.

Herkes gönül verdiği renkler başarılı olsun istiyor. Hepimiz Türk futbolu daha da kalkınsın, dünyada tüm rakipleriyle kıyasıya mücadele etsin diye çabalıyoruz.

Burası dünyanın en güzel ülkesi. Bu ülkenin insanları dünyanın en misafirperver insanları. Hepimiz bu ülkede, bu toprakların “hak ettiği” gibi yaşamak zorundayız.

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Hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kalbimin en derininden kınıyor, kendisine geçmiş olsun diyorum. Bu olayda bir futbol adamı olarak sonuna kadar kendisinin yanında olduğumun bilinmesini isterim."

Arda Turan: "Her fırsatta spor dostluk ve kardeşliktir diyoruz. Her fırsatta bu ülkenin çocuklarının hayallerini sporla gerçekleştirmesi için daha fazla imkan yaratılması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nefrete değil sevgiye; kavgaya değil dostluğa ihtiyacımız var. Bu şiddete hep birlikte şimdi “Dur” demek zorundayız. Futbol çok güzel bir spor ama hiçbir güzellik insan hayatından daha önemli değil. Bugün yaşadığımız sahneleri kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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İsmail Kartal: Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler‘e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum . Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Okan Buruk: Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı konıyor, bundans onraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.

Cenk Tosun: Sayın Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, yalnızca bir hakeme değil, insanlığın temeline ve düsturuna yapılmış utanç verici bir harekettir. Bu çağ dışı, sığ, akıldan ve bilimden yoksun zihniyet; sporun toplumu bir araya getiren unsurlarını ciddi bir şekilde zedelemiştir. Bu olay, bir evladın, bir eşin, bir ananın, bir babanın, bir seveninin hayatı boyunca unutamayacağı bir travmayı yaşamasına sebep olup sporun tüm güzelliklerinden uzaklaştığımızı göstermektedir. Böyle bir günde ne yazılabilir, ne söylenebilir bilemiyorum. Bunları dile getirmekten bile utanç duyuyorum. Çok geçmiş olsun hocam...

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Uğurcan Çakır: FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılanlar asla kabul edilemez. Halil hocaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Utanılacak, unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık.