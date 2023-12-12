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Halil Umut Meler'e tekme atanlar stadyuma 'VIP taraftar' olarak girmiş!

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#Halil Umut Meler#Ankaragücü#Rizespor
Halil Umut Melere tekme atanlar stadyuma VIP taraftar olarak girmiş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 10:39

Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve yanındakiler tarafından yumruklu saldırıya uğrarken yere düştüğü esnada da tekmelenmişti. Tekmeleri atanların kim olduğu ve stadyuma nasıl girdikleri ortaya çıktı.

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Faruk Koca'nın yumruk darbesinin ardından yere yığılan Meler, ardından üst üste tekmelerin hedefi oldu. Tekmeleri atan kişilerin kimler olduğu ve stada nasıl girdikleri belirlendi.

Sahaya girerek Halil Umut Meler'e tekme atan kişilerin de kim olduğu merak ediliyordu. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında açıkladı:

STADA VIP TARAFTAR OLARAK GİRMİŞLER

"Bu iki saldırganın stadyuma VIP'den taraftar olarak girdiği tespit edildi. Tabii VIP'den girdiyse kulüple yakın bağları vardır. K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar anında gözaltına alındı. Şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları devam ediyor."

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HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

"Gözaltına alınanların ifadelerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa sevkleri yapılacak. Ardından da hakim karşısına çıkacaklar. Normalde saha içinde özel olarak görevlendirilmiş polisler yer alıyor. Çabucak tespit edildi suçu işleyenler. Kamera ile çekiyorlar yapılanları. Maç sonrasında stattaki görüntüler Spor Şube müdürlüğü tarafından inceleniyor. Bu üç ismin ifadeleri alınacak. Bu süreç sonrası için örnek teşkil edecektir."

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#Halil Umut Meler#Ankaragücü#Rizespor

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