Türk futbolunu sarsan olayda yürek burkan detay: Halil Umut Meler, 10 günlük bebeği için naklini istedi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı. 37 yaşındaki hakem, tekmelere maruz kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkarıldı.

Hastanede tedavisi devam eden ve hayati bir tehlikesi bulunmayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı.

Hakem Halil Umut Meler'in çiçeği burnunda baba olduğu ortaya çıktı. Meler'in eşi geçtiğimiz hafta doğum gerçekleştirmişti.

Hakem Halil Umut Meler'in 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine ilettiği öğrenildi.

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Halil Umut Meler kimdir?



Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir Selçuk’ta dünyaya geldi. Halil Umut Meler evlidir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Bu dönemde hakem olarak görev almaya başladı ve ardından İzmir’e dönerek il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.

Meler, 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti.

Halil Umut Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.



