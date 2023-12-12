Son Dakika: Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler'e saldırı sonrası açıklama: Geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili kararlarımızı açıklayacağız

Haberin Devamı

Süper Lig hakemleri, Ankaragücü - Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in kaldığı hastanenin önünde toplu bir şekilde açıklama yaptı.

İlk olarak sözü alan Arda Kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Tük hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve MHK, yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak durumumuz yok. Şu an tek önceliğimiz Halil Umut Meler'in sağlığı ve ailesine kavuşması. Halil Umut Meler'in yanındayız. Sonrasında kendisi sağlığına kavuştuğunda Türk hakemler olarak bir araya gelerek geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız. Resmi kaynaklar haricinde duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Çok fazla dedikodu dönüyor." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Mete Kalkavan, "Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi mesleklerine olan saygılarıdır. Mesleğimize duyduğumuz saygı, şiddet sarmalına dönmüştür. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacağız." dedi.