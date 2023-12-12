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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının sinyallerini aylar öncesinden vermiş! "Nasıl bir tepki vereceğim bende kalsın" diyerek açıklamış

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#Faruk Koca#Ankaragücü#Halil Umut Meler
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Melere yaptığı saldırının sinyallerini aylar öncesinden vermiş Nasıl bir tepki vereceğim bende kalsın diyerek açıklamış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 11:43

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü - Rizespor maçında son düdüğün gelmesiyle birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'nın aylar önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı'nın geçtiğimiz sezonun 19. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından sarf ettiği sözler, adeta Meler'e yaptığı saldırının sinyalleri olarak algılandı.

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Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, koşarak üzerine geldiği hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Yaşanan skandalın ardından önce gözaltına alınan ve daha sonra 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanan Koca için aylar öncesinden şoke eden bir detay ortaya çıktı.

GEÇEN SEZONUN 19. HAFTASINDA OLAY SÖZLER

Geçtiğimiz sezonun 19. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Ankaragücü, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. O dönem ligdeki 9. mağlubiyetini alan sarı - lacivertli ekibin başkanı Faruk Koca, yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

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"BUNDAN SONRAKİ TEPKİM SIRADAN OLMAZ!"

A Spor canlı yayınına bağlanan Koca, "Yanlışlar, Ankaragücü'ne yapıldı. 90 dakika maç yöneten hakemler eğer futbolu böyle yönetmeye devam ederlerse açıkça söylüyorum, bu son tepkim. Bundan sonra oluşabilecek şeylerde nasıl bir tepki vereceğim bende mahsus kalsın. Ancak böyle sıradan açıklama gibi tepkiler olmayacağını bilmelerini isterim. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle şeyler." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon oynanan Adana Demirspor - Ankaragücü maçında görev yapan hakem ise Burak Şeker'di.

AYLAR ÖNCESİNDEN SİNYALLERİNİ VERMİŞ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Melere yaptığı saldırının sinyallerini aylar öncesinden vermiş Nasıl bir tepki vereceğim bende kalsın diyerek açıklamış

Faruk Koca'nın sarf ettiği sözler, Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok futbolsever, Koca'nın yapacağı saldırıyla ilgili sinyalleri aylar öncesinden verdiğine dair yorumlarda bulundu.

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#Faruk Koca#Ankaragücü#Halil Umut Meler

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