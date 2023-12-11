Halil Umut Meler'e saldırı sonrası kulüplerden art arda açıklama: Sözün bittiği yer

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Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

MKE Ankaragücü – Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz.

Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği’nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz.

Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir.

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Beşiktaş, Josef'in sözünü hatırlattı:

Adalet bir gün herkese lazım olacak!

“Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.”

4.09.2022

Josef de Souza

Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz.

Fenerbahçe: Yaşananlar kabul edilemez

Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Trabzonspor'un açıklaması

Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz! Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Sayın Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Kulüpler Birliği'nin açıklaması

Adana Demirspor: Sporda şiddeti kınıyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın paylaşımı





Pendikspor: Kınıyoruz

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Halil Umut Meler, yardımcı hakemler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fatih Karagümrük

Gaziantep FK: MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma sonucu yaşanılan olayları büyük bir üzüntüyle takip ettik. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Halil Umut Meler başta olmak üzere yardımcı hakemlere ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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İstanbulspor: Şiddetle kınıyoruz

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırı, sporun ruhuna ve fair play prensiplerine tamamen aykırıdır.

Gerçekleşen bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bu menfur olayda gerekli kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor, Halil Umut Meler, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alanyaspor'un açıklaması:

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Sivasspor'un açıklaması:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olayların kabul edilemeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Geçmiş olsun Halil Umut Meler

Kayserispor'un açıklaması:

Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler’e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Konyaspor: Futbolda şiddete hayır

MKE Ankaragücü ile Ç. Rizespor arasında oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunun altını çiziyor ve şiddetle kınıyoruz.

Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Rizespor: Sporda şiddete hayır

Bugün oynadığımız Ankaragücü maçı sonrası yaşanan istenmeyen olayları şiddetle kınıyoruz. Maçın hakemi Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Antalyaspor'un açıklaması

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Spor sahalarında her türlü şiddete karşı olduğumuzu belirterek TFF, MHK ve hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Hatayspor'un açıklaması:

Bu akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü gelişmeleri takip ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve bu üzücü olayı bizzat yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kasımpaşa'nın açıklaması:

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Başakşehir'in paylaşımı: