Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun basın toplantısı 15 saniye sürdü: Söylenecek bir şey yok | Gece yarısı istifa iddiası...

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından iki takım teknik direktörleri İlhan Palut ve Emre Belözoğlu kısa bir açıklama yaptı.

İlk olarak söz alan İlhan Palut: İnşallah son olur. Gerçekten üzgünüz, çok üzgünüz. Konumum gereği bu karar konuşabiliyorum." dedi.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu ise; "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek bir şey de yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylüyorum" diye konuştu.

SKANDAL OLAY SONRASI İSTİFA KARARI ALDI İDDİASI

Halil Umut Meler, saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekti.

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Olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını belirten Beyaz TV, Belözoğlu'nun kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağını kaydetti.