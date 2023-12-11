Son dakika... Siyasilerden Halil Umut Meler'e saldırıya art arda sert tepki! Bakan Yerlikaya: İki kişi gözaltında

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Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmasına siyaset dünyasından arka arkaya sert tepkiler geldi.

"ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM HAKEM CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyor, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Melere ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez" dedi.

"SPORDA ŞİDDETE KARŞIYIZ"



"Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN YERLİKAYA: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavisini sonrası gözaltına alınacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alındığını duyurdu.

"YEŞİL SAHALARIMIZDA BU TÜR OLAYLAR KABUL EDİLEMEZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadığını beliterek şu ifadeleri kullandı:

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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BAKAN BAK'DAN TEPKİ: BU GÖRÜNTÜLER SAHALARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, "Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" dedi.









ÖZGÜR ÖZEL: KINIYORUM



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler’e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum" dedi.



İNCE: SALDIRININ HİÇBİR GEREKÇESİ VE BAHANESİ OLAMAZ



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırının hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamaz. Bu olaya karışan herkes bir an önce cezalandırılmalıdır. Hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



VALİ ŞAHİN: YAKIŞMADI



Yaşanan olayın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, “Yakışmadı Ankara’ya, Ankaragücü’ne! Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak” ifadelerini kullandı.

