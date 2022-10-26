‘Başörtüsü çıkışına gerek yoktu’

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Akşener, 29 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek Togg Gemlik Kampusu açılış töreni ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ve diğer gündem konularıyla ilgili şunları kaydetti:

15 DEMOKRASİ KAHRAMANI

“Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıktı. Bu helalleşme yolculuğuna çok büyük bir saygım var ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize Belediye Başkanı, açılım sürecinde, ‘Boş yere açılım yapmayın. Bizler her seferinde bir Kürt kadını alalım ikinci eş olarak bu meseleyi çözelim’ dedi. AKP Samsun İl Başkan Yardımcısı, ‘Başı açık kadın perdesiz eve benzer ya kiralıktır, ya satılık’ dedi. Atatürk’ün annesine hakaret edildi. Bunlarla ilgili kim helalleşecek bu ülkede? Ben de bunları hatırlatıyorum.

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ÇÖZÜLMÜŞ BİR KONU

Başörtüsü çözülmüş bir konu. Yani bunun hukuki bir altyapısının olması, olmaması mesele değildi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum elbette Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu tavrına ama bugün neyi tartışıyoruz? Anayasa’ya koyulmayı, başörtüsü içinden yeni bir kavgayı tartışıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu.

ERDOĞAN SEÇİMİ KAYBEDECEĞİNİ GÖRDÜ

Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü her bir manevi konuya, somut kavrama iki eliyle sarılıyor. Anayasalar bu Meclis’te olmaz çünkü gidiyor, seçime kalmış 7-8 ay. Derhal seçim kararı alsınlar, bu vaatle gitsinler, seçimi kazanırlarsa yerine getirirler. Bizim bakış açımız bu.

YUMURTALI ÇİĞKÖFTELİ TEKLİF

Eşref Fakıbaba’ya bir gün telefon açtım. Gaziantepli eşinin, çok güzel bir yumurtalı çiğköfte yaptığına dair bilgim vardı. ‘Sayın Bakanım ben oralarda, yalnız, gariban koca İstanbul’da... Aç geziyorum... Ben hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum’ dedim. Sonra gittik. Şu anda da görüştüğümüz isimler var. Sadece AK Parti’den bahsetmiyorum.”