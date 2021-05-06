Başkanlara ‘askıda defter’ talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıda, belediye başkanlarının çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak özetle şunları söyledi:

ASKIDA DEFTER ÇOK ÖNEMLİ

“Çok zor koşullarda görev yaptığınızı biliyorum. Ama belde halkından destek alıyor, destek veriyorsunuz. En büyük arzumuz bulunduğunuz beldede kimsenin aç ve açıkta kalmaması. Bu askıda bakkal defteri çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerde bakkal defterleri önemli. İnsanlar o bakkaldan alışveriş yapıyorlar ama paralarını ödeyemiyorlar. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil, 3-5 bin lira civarı oluyor bazen. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekilde yardım severlerden karşılayabilirseniz, en azından bunlara ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız. Kirada oturan üniversite öğrencilerine de yardım yapmak gerekiyor.

BÜROKRATA DEĞİL HALKA BAKIN

‘Bürokratlar bazen bizi yok sayıyor’ diye sitem ettiniz. Sizi istedikleri kadar yok saysınlar, sizi var eden o bürokratlar değil bulunduğunuz bölgedeki halk. Halka güven verdiğiniz takdirde gerisinin bir önemi yok, kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş şu görmezmiş vesaire. Bunların hiçbir önemi yok. Esnaf görüyor mu, manav görüyor mu, vatandaş görüyor mu, beraber misiniz onlarla, birlikte yürüyor musunuz, sorunlarına çözüm üretiyor musunuz, asıl önemli olan o. Çünkü sizi seçen bürokratlar değil, sizi seçen halk. Halka her türlü desteği vermek zorundayız ve kucaklaşmak zorundayız. Zaten yapıyorsunuz. Bu konuda Ankara olarak son derece mutluyuz. İçişleri Bakanlığı denetimler yapıyor. Denetimlerden çekinmeyin. Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar, bir odayı ayırın, telefonlarını verin, her türlü ihtiyacını karşılayın diledikleri gibi denetimlerini yapsınlar. Vereceğiniz hizmet CHP’nin oyunu yükseltecek ve dolayısıyla CHP önümüzdeki süreçte iktidara geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye’de bir çok sorun aşılacaktır. Yerel yönetimlerin mali sorunları CHP’li belediyelere özgü değil. AK Partili, MHP’li, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden söz ediyor.”

Kılıçdaroğlu önceki akşam Balgat’ta taksicilerle iftar yaptı. Kılıçdaroğlu’na Mansur Yavaş da eşlik etti.

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