Başkan ayakkabı hediye etti CHP geri gönderdi

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CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, parti yöneticileri ve milletvekillerine yeni yıl hediyesi olarak spor ayakkabı gönderdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlayıp İstanbul’da noktaladığı “adalet yürüyüşü” sırasında giydiği ayakkabı markasından seçilen hediye spor ayakkabıları partide krize yol açtı.

Maltepe Belediye Başkanı, vekillere CHP Lideri’nin Adalet Yürüyüşü’nde giydiği marka ayakkabı göndermişti.

Edinilen bilgiye göre, fiyatı 1500 TL civarında olan “Skechers” marka spor ayakkabıları belediye tarafından yeni yıl hediyesi olarak parti yöneticileri ve milletvekillerine dağıtılmak üzere CHP Genel Merkezi’ne ulaştırıldı. Genel Merkez yetkililerinin bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olan CHP Meclis grup yönetimi ayakkabıların Meclis’e gönderilmeyip iade edilmesini istedi. İade edilen ayakkabıların daha sonra bazı milletvekillerine farklı yollarla ulaştırıldığı ortaya çıktı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, olayın duyulması üzerine Twitter hesabından, “Grubumuza gönderilen paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik. Alternatif yollarla yollandı ise milletvekillerimizce iade edilecektir” açıklaması yaptı.