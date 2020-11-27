Başarısız olan örgütleri değiştireceğiz

Basına kapalı olarak yapılan toplantının gündeminde, Gaziantep’te il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasına yapılan itirazlar ile ekonomi ve siyasette tartışılan güncel konular vardı. Gaziantep örgütünün görevden alınmasına yönelik itirazlar, toplantının telekonferans yöntemi ile yapılması ve gizli oylama işleminin yapılamayacağı gerekçesiyle başka bir toplantıya bırakıldı. Kılıçdaroğlu’nun il örgütleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise, “Bugüne kadar parti örgütü ile ilgilenemedik. Partiyi hep birlikte büyüteceğiz. Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Örgütlerimiz de bu çalışmaya uyacak. Başarısız olanları değiştireceğiz ama başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz. Başarısız illerle çalışmayacağız” dediği öğrenildi.

İTTİFAKI KORUMALIYIZ

Parti Meclisi’nin ana gündemini ise Cumhur İttifakı’nda yaşanan tartışmalar oluşturdu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu konuda yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: “Yaşanan son gelişmeler Cumhur İttifakı için zor bir sürecin başladığını gösteriyor. Bu süreçte mümkün olduğu kadar Millet İttifakı’nı korumalıyız. Millet İttifakı’nı güçlendirmeliyiz ve ittifakı büyütmek için çalışmalıyız. Seçime Millet İttifakı ile gitmek zorundayız.”

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Fincancı, Kılıçdaroğlu’na COVID-19’un sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılmasını öngören kanun teklifi dolayısıyla teşekkür etti. Kılıçdaroğlu görüşmede özetle şunları söyledi: “Sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarına, başta hekimlere şükran borçluyuz. Gerçekten olağanüstü zor koşullarda, günün 24 saati görev yapıyorlar. Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması, ayrıca hem hekimlere hem de TTB’ye olan güvenimizi de arttırdı. (COVID-19’un sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili kanun teklifi) Umarım Genel Kurul’a iner ve kabul edilir.”