Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıkları için 31 Ocak'ta karar verilecek

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TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyonun CHP, İYİ Parti ve HDP'li üyeleri ise toplantıya katılmadı. CHP'li Başarır ile İYİ Parti'li Türkkan sözlü savunma yapmadı. Komisyon da dün kendilerine gelen yazılı savunmaları inceledi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı Ali Özkaya, Başarır ve Türkkan'dan gelen yazılı savunmaları değerlendirdiklerini belirterek, "Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 17 sayfalık savunmasını okuduk. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ise, 'Size savunma vermiyorum' yazısını okuduk. Videoların tamamını izledik. Komisyondaki görüşmelerimize devam ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişiyle ilgili, şehit yakını olup olmadığını ve hangi statüye sahip olduğunu Aile Bakanlığı'ndan sorma kararı aldık. Bir sonraki toplantımızı 31 Ocak Salı günü saat 15.00'te burada yapacağız. Bir eksiklik olmazsa o gün karar vereceğiz. Bir sonraki toplantımızda nihai kararı vereceğiz" dedi.

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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ise 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlamasından dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor.