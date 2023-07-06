Başarıdan başarıya koşuyor... Harvard’da lisans Oxford’da master

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SEV Amerikan Koleji’nde burslu okuyup başarıyla mezun olan Uluç Kadıoğlu, 2018 yılında şeker ve kalp ilacının birlikte kullanılmasının kanser riskini arttırdığına yönelik mikroskobik solucanlarla yaptığı çalışmasıyla dünyanın en iyi üniversiteleri listelerinde her zaman üst sıralarda yer alan Harvard Üniversitesi’ne burslu kabul edilmişti. 4 yıllık üniversite öğrenimi için 320 bin dolar burs alan Kadıoğlu, bu yıl Harvard’dan mezun oldu.

BU KEZ HEDEFİ SİYASET

Mezuniyetiyle birlikte biyoloji alanında gösterdiği başarıları ardında bırakıp üniversitede siyaset bilimi üzerine uzmanlaşmaya karar verdi. Bu nedenle de yüksek lisans öğretimi için bu defa Oxford Üniversitesi’nin kapısını çaldı. En iyi üniversite sıralamalarında yıllara göre genellikle birinci sırada yer alan Oxford da Uluç Kadıoğlu’nu yüksek lisans programına kabul etti. Bu günlerde bir yandan da NATO’da staj için mülakata hazırlanıyor.

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BURS BEKLİYOR

Emekli anne-babanın çocuğu olan Uluç Kadıoğlu, Oxford’daki yüksek lisans için 30 bin Pound, yani güncel kurla yaklaşık 1 milyon TL’lik bir kaynak arayışında. Kadıoğlu, “Maalesef İngiltere’de, yüksek lisans aşamasında ABD’deki gibi bir burs sistemi olmadığı için okul ücretini ödemek zorundayım” diyor.

SOLUCANLARI HÜRRİYET’E ANLATMIŞTI

- Uluç Kadıoğlu, lise yıllarında mikroskopta görülebilen küçük solucanlar üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu kalp ve şeker olmak üzere iki ayrı ilacın birbirini tetikleyerek kanser riskini arttırdığını ortaya çıkarmış, bu çalışmasıyla elde ettiği başarıyı Nuran Çakmakçı’ya anlatmıştı.

EN BAŞARILI 25 MEZUN ARASINDA

- ‘Study in America’ Eğitim Danışmanlığı her yıl ABD’de okuyan lisans öğrencileri arasında en başarılı 25 ismi seçiyor. Son yayınlanan listede ABD’de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci arasında en başarılı 25 isimden biri olan Kadıoğlu, “Beni arayıp bunu haber verdiklerinde çok mutlu oldum. Listede yer almak gurur verici” dedi.