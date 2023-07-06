×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Başarıdan başarıya koşuyor... Harvard’da lisans Oxford’da master

Güncelleme Tarihi:

#Uluç Kadıoğlu#Harvard#Oxford
Başarıdan başarıya koşuyor... Harvard’da lisans Oxford’da master
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

2018’de ‘solucan’ projesiyle dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard’a burslu kabul edilen Uluç Kadıoğlu, mezun olur olmaz rotayı bilimden siyasete kırdı ve yine sayılı okullardan Oxford’da yüksek lisans programına yazıldı.

Haberin Devamı

SEV Amerikan Koleji’nde burslu okuyup başarıyla mezun olan Uluç Kadıoğlu, 2018 yılında şeker ve kalp ilacının birlikte kullanılmasının kanser riskini arttırdığına yönelik mikroskobik solucanlarla yaptığı çalışmasıyla dünyanın en iyi üniversiteleri listelerinde her zaman üst sıralarda yer alan Harvard Üniversitesi’ne burslu kabul edilmişti. 4 yıllık üniversite öğrenimi için 320 bin dolar burs alan Kadıoğlu, bu yıl Harvard’dan mezun oldu.

BU KEZ HEDEFİ SİYASET

Mezuniyetiyle birlikte biyoloji alanında gösterdiği başarıları ardında bırakıp üniversitede siyaset bilimi üzerine uzmanlaşmaya karar verdi. Bu nedenle de yüksek lisans öğretimi için bu defa Oxford Üniversitesi’nin kapısını çaldı. En iyi üniversite sıralamalarında yıllara göre genellikle birinci sırada yer alan Oxford da Uluç Kadıoğlu’nu yüksek lisans programına kabul etti. Bu günlerde bir yandan da NATO’da staj için mülakata hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Başarıdan başarıya koşuyor... Harvard’da lisans Oxford’da master

BURS BEKLİYOR

Emekli anne-babanın çocuğu olan Uluç Kadıoğlu, Oxford’daki yüksek lisans için 30 bin Pound, yani güncel kurla yaklaşık 1 milyon TL’lik bir kaynak arayışında. Kadıoğlu, “Maalesef İngiltere’de, yüksek lisans aşamasında ABD’deki gibi bir burs sistemi olmadığı için okul ücretini ödemek zorundayım” diyor.

SOLUCANLARI HÜRRİYET’E ANLATMIŞTI

- Uluç Kadıoğlu, lise yıllarında mikroskopta görülebilen küçük solucanlar üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu kalp ve şeker olmak üzere iki ayrı ilacın birbirini tetikleyerek kanser riskini arttırdığını ortaya çıkarmış, bu çalışmasıyla elde ettiği başarıyı Nuran Çakmakçı’ya anlatmıştı.

Başarıdan başarıya koşuyor... Harvard’da lisans Oxford’da master

EN BAŞARILI 25 MEZUN ARASINDA

- ‘Study in America’ Eğitim Danışmanlığı her yıl ABD’de okuyan lisans öğrencileri arasında en başarılı 25 ismi seçiyor. Son yayınlanan listede ABD’de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci arasında en başarılı 25 isimden biri olan Kadıoğlu, “Beni arayıp bunu haber verdiklerinde çok mutlu oldum. Listede yer almak gurur verici” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluç Kadıoğlu#Harvard#Oxford

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı