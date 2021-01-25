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Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de donmuş fare paniği! Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti…

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir dairenin buzdolabında bulunan donmuş fareler ekipleri harekete geçirirken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

İstanbul Başakşehir'de bir dairenin buzdolabında bulunan fareler ekipleri harekete geçirdi. Önce deney fareleri sanıldı. Ancak polisin araştırması sonucu işin aslı ortaya çıktı. CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberi.

Yeni kiraladığı evin buzdolabını açtı, donmuş onlarca fareyle karşılaştı. Deney için kullanıldıklarını zannetti ancak gerçek bambaşkaydı.

ESKİ KİRACININ YILAN BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay Başakşehir'de sitede bulunan bir binanın 13'üncü katındaki dairede yaşandı. Durum, hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine önce polis ardından AFAD ve ilçe sağlık ekipleri geldi. Dairede incelemeler yapılırken polis de araştırmalarını sürdürdü. Önce daire sahibinin bilgisine başvuruldu. Daire sahibi de bir önceki kiracıyı işaret etti. Polis, dairenin bir önceki kiracısına ulaştı. İddiaya göre o kiracı yılan besliyordu. O ölü fareleri de yılanlara yediriyordu.

Dairede yapılan araştırmaların ardından fareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

 

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