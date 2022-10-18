Bartın'daki maden kazası TBMM'de... Bakan Dönmez'den Sayıştay raporundaki iddialara yanıt

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İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Kaza haberini alır almaz İçişleri ve Çalışma Bakanımızla olay yerine intikal ederek çalışmaları bizzat yerinde koordine ettik. Bütün kurumlarımızı teyakkuz durumuna getirdik. Vahim hadisenin metan gazının boşalmasına bağlı olarak grizu patlaması şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Saat 16-24 vardiyasında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı.

İstanbul'daki 6 madenci hariç yaralılar taburcu oldu.

Amasra TTK'da 580 çalışana 16 iş güvenliği uzmanı atanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına NOVA aracılığıyla temel risk eğitimi verilmiştir. Kömür ocakları yolda en az 4 kez denetlenmektedir.

Amasra'nın dördüncü 21-27 Ağustos'taki son denetim yerinde yapılmıştır. Denetimde teknik ve idari düzenlemelere aykırı husus tespit edilmemiştir.

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Soruşturmalara gelince olayın meydana geldiği ilk anda adli soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli olanlar yapılacak.

2017 VE 2019'DAKİ SAYIŞTAY RAPORU... BAKAN DÖNMEZ'DEN İDDİALARA YANIT

Sayıştay, TBMM adına kamu idarelerin mali faaliyetlerini denetlemekte görevlidir. 2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele altındaki hususların dikkate alınmadığı iddialarına ilişkin ölçümler ve kontroller tam yapılmakta ve mevzuattaki seviyede tutulmaktadır.

Soma ve Ermenek kazalarından sonra TTK’da iyileştirmeler yapılmadığına dair yapılmıştır. Tüm müesseselerde yapılan toplam 200 KM’lik yeraltı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Yer altı ferdi maske değişim istasyonları kuruldu. Tüm iş süreçleri için risk değerlendirme yükümlülüğü getirilmiş, titizlikle takip edilmiştir.

Yer altında metan , oksijen, karbonmonoksit, hidrojen sülfür sıcaklık ve hava hızını ölçen sensörlerin bulunması zorunluluğu yerine getirilmiştir. Ayrıca bağımsız çalışan her ekipte en az 1 seyyar gaz ölçüm cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca ‘konveyör’ haberleşme ve acil ikaz cihazı, sıcaklık ve basınç ölçer, merkezi gaz izleme sistemi, kişisel oksijen maskeleri… gibi iyileştirmeler de yapılmıştır.

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Yeraltındaki tüm çalışma alanlarındaki hava giriş çıkışını ölçmek amacıyla 6lı sensörler tesis edilmiştir ve takip edilmektedir. Çalışan ekiplerin her birinde gaz dedektörleri var. Ayrıca sabit dedektörler var. Gaz miktarı belli seviyeye geldiğinde bunlar ışıklı ve sesli sinyal yapıyor.

Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

Ben burada birisi kusurlu demedim. Ben tespitleri burada sizinle paylaşıyorum.

Havadaki metan gazı oranının yüzde 5 ila yüzde 10 arsında olması halinde grizu patlaması meydana gelmektedir. Metan, hava, yakıcı madde... Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, maden iş yerlerinde ortamda yüzde 1 oranında metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz. Yüzde 2 bulunması durumunda madenciler tahliyeler yapılır.

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KAZADAN ÖNCEKİ SON KAYITLAR

Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde1,5 oranına ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'de son kayıt yüzde 1,69 olarak görülmüştür.

Bilir kişiler bu değerleri tek tek değerlendirecek. Bilirkişi ve denetçiler olayı aydınlığa kavuşturacak.

Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya, kimseyi de gizlemeyeceğiz.

Kişi başı toplam 1 buçuk milyon lira ödenecek.

Şehitlerimizin ödemelerine başlandı. Şehitlerimizin emaneti bizimdir. Gereken her türlü desteği kendilerine vereceğiz.