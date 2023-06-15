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Bartın'da 4 köy ve beldede şap karantinası

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#Şap#Karantina#Bartın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 14:14

Bartın'ın Ulus ilçesi Buğurlar köyünde, 1 hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine 4 köy ve Abdipaşa beldesi karantinaya alındı, ayrıca 10 kilometrelik çapta bulunan 15 köy de gözetim bölgesi ilan edildi.

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Ulus ilçesi Buğurlar köyüne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan kişinin ahırındaki kan tahlilinde şap hastalığına rastladı. Ekipler, tedbir amaçlı, Buğurlar köyünün 3 kilometre çapındaki Kayabaşı, Karakışla, Bahçecik, Kalecik köyleri ve Abdipaşa beldesi ile bu beldedeki hayvan satış yerini karantinaya aldı. Kanun gereği hastalığın görüldüğü Buğurlar köyünün 10 kilometre çapındaki Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray, Öncüler ile Abdipaşa beldesi hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri kapatılıp, gözetim bölgesi ilan edildi.

Bartında 4 köy ve beldede şap karantinası



'TEDBİRİMİZİ ALDIK'

Buğurlar köyünde yaşayan ve 10 büyükbaş hayvanı besleyen Ramazan Kurt (63), "Kurban Bayramı nedeniyle köylülerin satın aldığı bir hayvanda şap hastalığı çıktığı söylendi. Biz de tedbir amaçlı hayvanlarımızı kendi bahçemizden dışarıya çıkarmıyoruz. O köyün merkeziyle bizim aramızda mesafe var ama yine de tedbirli olmaya çalışıyoruz. Buradaki hayvanların rahatsız olduğunu veterinere bildirmiş sonra veteriner şap hastalığı olduğunu tespit etmiş. Ama laboratuvara sonuçlar gitmiş. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca Abdipaşa beldesindeki hayvan pazarı da kapatılmış. Ben de kendi açımdan tedbirimi aldım, çok endişelenmiyorum" diyerek konuştu.

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#Şap#Karantina#Bartın

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