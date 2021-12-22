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Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı!

#Kar#Bartın#Elektrik
Bartında 113 köy yolu kardan kapandı

Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle 113 köy yolu, ulaşıma kapandı, 72 köye ise elektrik verilemiyor.  

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Kentte önceki gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde de 70 santimetreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri ise kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 113 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. 

Öte yandan il genelinde 72 köye elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, köylere elektrik verebilmek çalışmalarını sürdürüyor. 

Bartında 113 köy yolu kardan kapandı

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#Kar#Bartın#Elektrik

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