Baronun barınak ziyaretinde 'yasaklı ırk' gerginliği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyaya son çağrı: Muazzam bedelleri olacakRusya'ya son çağrı: Muazzam bedelleri olacak!#Blinken
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Doğan Alemdarın gurur maçı Messiye karşı ilk kez... Mbappe 90+3te golü attı ama...Doğan Alemdar'ın gurur maçı! Messi'ye karşı ilk kez... Mbappe 90+3'te golü attı ama...#Doğan Alemdar
Yeni ekonomi destek paketi açıklanıyor Bakan Nebati açıklama yapıyorYeni ekonomi destek paketi açıklanıyor! Bakan Nebati açıklama yapıyor#Nureddin Nebati
20 yıl uğraştılar, 10 milyar dolara mal oldu İlk görüntü geldi...20 yıl uğraştılar, 10 milyar dolara mal oldu! İlk görüntü geldi...#James Webb Uzay Teleskobu
Ukrayna her taraftan kuşatıldı Ruslar ülkeyi terk ediyor...Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Ruslar ülkeyi terk ediyor...#RUSYA
Giresunda ilk 11ler belli oldu Altay Bayındır geri döndü...Giresun'da ilk 11'ler belli oldu! Altay Bayındır geri döndü...#Giresunspor
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor Düşüş hız kazandıKripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı#Kripto Para
Bursadaki işkence skandalında yeni gelişme Telefondan farklı görüntülere ulaşıldıBursa'daki işkence skandalında yeni gelişme! Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı#İşkence
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Tedirgin eden görüntü Ağlar dolup taştı... Dokunmayın uyarısıTedirgin eden görüntü! Ağlar dolup taştı... 'Dokunmayın' uyarısı#Hatay
Buse haklı olabilir miBuse haklı olabilir mi?#Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

Baronun barınak ziyaretinde 'yasaklı ırk' gerginliği

#ANKARA#Keçiören#Barınak

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye barınağını ziyaret eden Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi bünyesindeki avukatların, yasaklı ırkların bulunduğu alana girişine, hırsızlığa karşı alınan önlem kapsamında izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Polisin gelmesiyle avukatlar içeriye girip inceleme yaptı.

Haberin Devamı

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden 10 avukat, Polatlı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında barınaktaki eksiklikler tespit edilerek, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için görevlilere uyarı yapıldı. Avukatlar, ardından Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'na da ziyaret gerçekleştirdi. Burada barınak görevlileri, yasaklı ırkların bulunduğu alana girilmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Görevliler, yasaklı ırkların bulunduğu alanı, köpeklerin çalınma ihtimaline karşı ziyarete kapalı tuttuklarını söyledi. Tartışma uzayınca polise haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Tartışmalar devam ederken avukatlar, içeriye girerek yasaklı ırkların bulunduğu bölümü de kontrol etti.

Haberin Devamı

'REHABİLİTE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKTEN UZAK'

Avukat Neşe Özkanoğlu, barolar olarak ülke genelindeki belediye barınaklarında denetim yaptıklarını söyledi. Özkanoğlu, kanuna göre, sokak hayvanlarının yalnızca kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite edilmeleri için veteriner hekim eşliğinde bakımevlerine alınması, işlemler yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılması gerektiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna her taraftan kuşatıldı Rus diplomatlar ülkeyi terk ediyor...Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Rus diplomatlar ülkeyi terk ediyor...Haberi görüntüle

Özkanoğlu, "Bugün avukatlar olarak yürek burkan görüntülere şahit olduk. Belediyelerin hayvan bakımevleri mevcut kapasiteleri ile dahi yasanın yüklediği rehabilite görevini yerine getirmekten çok çok uzak iken, şu an, aşılı ve kısır olduğu halde kanuna aykırı şekilde toplanan binlerce hayvan ve son yasal düzenleme sonrası sokaklara atılmış binlerce yasaklı ırktan köpek, barınak olarak anılan bu toplama kamplarında acılı bir ölüme terk edilmektedir. Maalesef kimi basın yayın organlarında da hayvanların barınaklarda yaşadığı ıstıraplar tamamen göz ardı edilerek, kanuna da aykırı olan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır" dedi.

'RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ'

Özkanoğlu, yapılan ziyaretler sonrası rapor hazırlandığını belirterek, "Barolar olarak, eş zamanlı yapılan hayvan bakımevleri ziyaretleri kapsamındaki yaptığımız ziyaretle ilgili gözlemlerimizi ve önerilerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu bilahare sunacağımızı, ziyaretlerimize düzenli olarak devam edeceğimizi, konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerine gereken başvuruları yapacağımızı, belediye yetkililerinin başta usulsüz toplamalar olmak üzere kanuna aykırı işlemlerine karşı yasal süreci başlatarak takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Hastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılarHastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılarHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Keçiören#Barınak

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası