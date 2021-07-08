Baronlara özel mahkeme

UYUŞTURUCU baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in yönettiği suç örgütüne yönelik hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, dikkat çekici bir detay yer aldı. İddianameye göre, çete lideri Çetin Gören ve çete yöneticisi Uğur Bülent Göçer, Gaziantep’te atış alanında resmi kıyafetli özel harekâtçı polis memurlarının tüfekleriyle atış yaptı. Gören, çekilen görüntüleri WhatsApp’ın durum bölümünde paylaştı. Gören’in iş yerinin kurşunlanmasından dolayı husumetli olduğu diğer çete lideri Nejat Daş ile irtibatlı olan çete yöneticisi Cemal Deniz Şahan, bu görüntüden aldığı fotoğrafları yetkililere iletti. 9 özel harekat polisi önce açığa alındı, sonrasında şubeleri ile ilişikleri kesilerek, kadro hizmetine verildi. Baronlar arasındaki husumet büyüdü.

‘AVRUPA’NIN KRALI’



Gören’in “büyükler” dediği Silvanlı Mehmet olarak bilinen Mehmet Salih Tulpar, ‘hakem’ olarak devreye girdi. Kurulan konsey, Cemal Deniz Şahan’a 9 polis için 500’er bin liradan toplam 4 milyon 500 bin TL para cezası kesti. İddianamede Gören ile Mehmet Salih Tulpar arasındaki telefon görüşmelerine de dikkat çekildi. Telefon görüşmelerinde Tulpar, Gören’e “Avrupa’nın kralı”, Gören de Tulpar’a “dayı” diye hitap ediyor. İddianame, “Bu görüşme Çetin Gören’in uyuşturucu ticareti konusunda Avrupa Kralı olduğunu teyit eder nitelikte” denildi.

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