Barajlarda su seviyesi yükseldi

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İSKİ verilerine göre ortalama baraj doluluk oranı yüzde 80.3 olarak ölçüldü. Bu değer son 12 ayın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Bir yıl önce ortalama doluluk oranı yüzde 37.02 olarak ölçülmüştü. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajları da yeniden suyla doldu. İki barajda doluluk oranı yüzde 5’in altına kadar inmiş ve kullanım dışı kalmışlardı. Şu anda Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 75.91, Papuçdere Barajı’nda ise yüzde 74.67 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un barajlarının en dolu olanı yüzde 89.54 doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu. Bu barajı yüzde 88.95 ile Ömerli Barajı izledi. İSKİ verilerine göre doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 59.35 ile Sazlıdere Barajı oldu.