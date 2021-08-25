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Gündem
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Barajda, suyun çekildiği bölgede el bombası bulundu

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Kayseri’de kuraklık nedeniyle suyu çekilen Akköy Barajı’nda el bombası bulundu. Yaklaşık 20 yıllık olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak imha edildi.

Olay, Yeşilhisar ilçesi Akköy Barajı’nda meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelen vatandaşlar, suların çekildiği bölgede el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelediği el bombasının yaklaşık 20 yıllık olduğu belirtildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, el bombasını kontrollü şekilde fünye ile patlatarak, imha etti.

Ekipler, bölgede başka el bombasının olma ihtimaline karşı araştırma yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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