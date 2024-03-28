Bandırma'da sahilde ceset bulundu! 'Batuhan A' adlı geminin kayıp mürettebatından olup, olmadığı araştırılıyor

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Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'Batuhan A' adlı geminin kayıp 3 mürettebatı bulunamazken, olaydan 43 gün sonra Balıkesir Bandırma ilçesi sahilinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu. Dutliman Mahallesi sahilinde cesedi gören vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ve makine stajyeri Ahmet Atav'a (22) ait olup olmadığı, ailelerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması ile belli olacak.