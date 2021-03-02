Baltalı kardeşlere 15 yıl istendi

Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etti. Ağır yaralanan Mevlüt Çakır hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan üç kardeş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kendisini savunan Mesut Özçelik şunları söyledi: “Olay günü eşyalarımızı bırakmak için garaja gittik. Önünde yine Mevlüt Çakır’ın aracı park halindeydi. Kornaya basıp bekledik. Eniştesi Murat, Ali Çakır, Mevlüt Çakır, oğulları Atakan sırayla çıkarak küfür ettiler. Mevlüt Çakır’ın elinde bıçak vardı, eniştesi Murat’ın elinde ise sopa vardı. Mevlüt Çakır’ın, ağabeyim Murat’ın kafasına taşla vurmak üzere olduğunu gördüm. Ben de yerden bulduğum tahtayı alarak hamle yaptım ancak kafasına denk geldi.”

‘İŞGÖREMEZ HALDEYİM’

Mevlüt Çakır ise “Aracım en fazla bir metre kadar o tarafa geçmişti ve araç geçişine engel değildi. Sanıklar küfür ederek geldi. Bize balta ve sopalarla saldırdılar. Kafama aldığım darbeden sonra bayılmışım. Olaydan sonra baş dönmeleri oluyor işgöremez haldeyim” dedi.

Mahkeme, Mevlüt Çakır’ın yaralanmasının niteliğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.