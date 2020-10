Son dakika haberleri... Baltalı vahşette yeni gelişme! 'Hazırlıklıydılar, sopaları paylaştırıyorlardı'

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı. Aile yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"BENİM İKİ BACAĞIMA DA BALTAYLA VURDU"

Bacaklarına baltanın tersiyle darbeler aldığını söyleyen 45 yaşındaki anne Asiye Çakır, "Arabamız onların sınırına geçtiği için enişteme küfür ederek 'Nasıl buraya park edersiniz' dediler. Eniştem de demiş ki 'Neden küfür ediyorsun söyle çekelim' demiş. Benim oğlum aşağıya arabayı çekmek için iniyor. O sırada küfür ediyorlar. Eşim ve biz de iniyoruz ondan sonra arabadan mı alıyor, evden mi alıyor bilmiyorum. Balta ve sopalarla bize saldırıyorlar. Benim iki bacağıma da baltanın arka tarafıyla vuruyorlar. Ondan sonra yeniden eşime saldırıyorlar. Eşimin kafasına vuruyorlar kafası yarılıyor. Şu an eşim yoğun bakımda. Oğluma da saldırıyorlar. Her yerine vuruyorlar kafasına vuracakları an komşunun birisi gitmiş." diye konuştu.

"HAZIRLIKLIYDILAR SOPALARI PAYLAŞTIRIYORLARDI"

Ailesine saldırı anını anlatan 18 yaşındaki Aleyna Çakır, "O sırada eniştem dışarıdaydı. Enişteme söylediler eniştem de 'Ben haber veriyim çeksinler' dedi. Çeksinler demeye kalmadı ki bir anda küfür edip üzerine yürümeye başladılar. Ben balkondan 'Tamam çekeceğiz' dedim. Ondan sonra babama söyledim, babam camdan bakıyordu. Babam da indi ama kavga için değil konuşmak için. İndiğinde zaten onlar hazırlıklıydı. Binalarında her türden her şey var. Bir anda üzerimize yürümeye başladılar. Zaten Mesut Özçelik, abilerine sopaları paylaştırıyor. İlk Cemal Özçelik anneme saldırdı. Annemin bacaklarına vururken bana da saldıracak ama ben kendimi geri çekiyorum. Babam başına aldığı balta darbesiyle yüzüstü yere yıkıldı." diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan aileye baltayla saldıran 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.