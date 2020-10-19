Son dakika haberleri... Avcılar'daki baltalı vahşetten kan donduran yeni görüntüler

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde dün öğlen 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor.