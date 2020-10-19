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Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Avcılar'daki baltalı vahşetten kan donduran yeni görüntüler

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Son dakika haberleri... Avcılar'daki baltalı vahşetten kan donduran yeni görüntüler
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İstanbul Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde dün öğlen 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor.

Yer: Avcılar... Kan donduran görüntüler
Yer: Avcılar... Kan donduran görüntüler
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