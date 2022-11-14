Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

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Dünyanın en güçlü uluslarının yöneticileri yarın Endonezya’nın dünyaca ünlü tatil adası Bali’de bir araya geliyor. Zirve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Meksika ve Brezilya liderlerinin yokluğunda toplanacak. G-20 üyesi 17 ülkenin liderleri küresel krizlere çözüm arayışıyla bir masanın etrafına oturacak. 20 ülkeden delegelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve FIFA gibi uluslararası organizasyonların temsilcileri de adada olacak.

20 yıl önce 202 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla sarsılan adada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Hazırlıkları yerinde denetleyen Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, “En küçük ayrıntılara kadar her şeyi inceledim. Konuklarımızı ağırlamaya hazırız” dedi.

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SAVAŞ GEMİLERİ KORUYACAK

Konukların güvenliği için 18 bin asker ve polis görevlendirildi. Ordu, 12 savaş gemisi ve 13 helikopter ile her an adayı izleyecek. Ayrıca ikisi F-16 olmak üzere dört savaş uçağı ve bir Boeing keşif uçağı kesintisiz görev yapacak. Ayrıca bir askeri kargo uçağı da tahliye gerektiren tıbbi acil durum yaşanması ihtimaline karşı hazır bekletilecek. Toplantıların yapılacağı ve konukların kalacağı 24 otel 1700 güvenlik kamerasıyla izlenecek. Öte yandan Endonezyalı yetkililer, Çin ve ABD heyetleriyle özel istihbarat paylaşımı yaptıklarını da açıkladı.

TSUNAMİ TAHLİYE PLANI

Yetkililer, zirve için özel tsunami önlemleri de aldılar. Sadece bir doğal afet durumunda tahliyeyi koordine etmesi için 1500 kişi görevlendirildi. Ayrıca ordu, böyle durumlarda kullanılabilecek kurtarma araçlarını da hazır etti. Bali, volkanik hareketlerin yoğun olduğu “Ateş Çemberi”nde yer alıyor. 2004 yılında meydana gelen deprem, sadece Endonezya’da 170 bin kişinin ölümüne neden olan bir tsunamiyi tetiklemişti.

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İŞ VE OKUL UZAKTAN

Bali makamları, zirve boyunca dini ve geleneksel törenler dahil her türlü toplanmayı yasakladı. Farklı tanrılara adanmış çok sayıda tapınağa ev sahipliği yaptığı için “Tanrılar Adası” olarak da adlandırılan Bali’de din gündelik hayatta önemli bir yer tutuyor. Ayrıca elektrik hatlarına zarar verdiği için uçurtma uçurmak da yasaklandı. Halka toplantılar bitene kadar evden çalışmaları, eğitime de uzaktan devam edilmesi tavsiye edildi.

ELON MUSK GİDEMİYOR

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, 2018’deki hisse işlemleriyle ilgili gelecek hafta başlayacak bir dava yüzünden G-20 zirvesini kaçıracak. Musk’ın B20 olarak adlandırılan iş forumunda konuşması bekleniyordu. Dünyanın en zengin kişisi bunun yerine video bağlantı yöntemiyle, Endonezyalı iş insanı Anindya Bakrie ile teknoloji üzerine bir saatlik tartışmaya katılacak. Bir hissedar, elektrikli otomobil şirketi Tesla’yla ilgili 54 milyar dolarlık işlemin şüpheli olduğu gerekçesiyle Musk’tan şikayetçi olmuştu.

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ÜLKE NİKEL ZENGİNİ

Endonezya’nın denizcilik ve yatırım işlerinden sorumlu Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, duruşması olduğu için seyahat edemeyen Musk’ı aralık ayında başkent Cakarta’ya beklediklerini söyledi. Endonezya, dünyanın en büyük nikel rezervine sahip ülkesi ve bu maden elektrikli araçların bataryaları için kritik önemde.

BEZOS KONUŞMACI

B20 forumuna Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’in konuşmacı olarak katılacağı belirtildi.