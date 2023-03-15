Balayında sır ölüm: Genç çiftten geriye düğün görüntüleri kaldı

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11 Mart'ta İstanbul'da evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Çift burada kalacakları otele yerleşti. Ertesi gün balon turuna katılacak çift, bir turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi pazartesi sabaha çifte ulaşamayınca otele gitti. Otel yetkililerine durumu anlattı ve tur için çifti almaya geldiklerini söyledi. Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odanın kapısına giden turizm şirketi çalışanları çifti aradı ancak telefonları çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen otel personelleri yedek anahtarla odanın kapısını açtı. Çalışanlar içeride Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin hareketsiz yattığını gördü.

Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri, otopsi raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbaş çiftin kaldığı otel odasının altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda otelin sahibi E.A.'yı gözaltına alındı.

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Yeni evli çiftin cenazeleri yapılan otopsi çalışmasının ardından İstanbul'a getirildi. Çift için Avcılar'daki Zeynebi Kübra Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan namazda çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mutlu ve Kader Akbaş'ın cenazeleri, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra defnedilmek üzere Esenyurt Gülbahçe mezarlığına götürüldü.

"OTELİN BÜYÜK İHMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Akbaş çiftinin yakınları, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Mutlu Akbaş'ın dayısı Ali Koç, "Cumartesi günü düğünleri oldu, Pazar günü balayına gittiler. Sağlıklı gittikleri yerden cenazeleri döndü. Kaldıkları otelin büyük bir ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Emniyet güçleri ve jandarma komutanlarımızın bize verdiği bilgi şu doğrultudadır ki kaldıkları bölge mühürlenmiştir ve sorumlu olanlar da şu an gözaltındadırlar. Bu davayı takip edeceğiz hiçbir zaman bir davanın peşini bırakmayacağız" dedi.

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"GİTTİKLERİ GÜN AMBULANSLA HASTANEYE GİTTİLER 24 SAATTEN FAZLA SÜRE GAZA MARUZ KALDILAR"



Çiftin otele yerleştikleri ilk gün baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ambulans çağırıp hastaneye gittiklerini ancak otel görevlilerinin buna rağmen çifti merak edip kontrol etmediklerini öne süren yakınlarından Ali Bayat ise "Bu çocuklar gidiyorlar otele yerleşiyorlar. Akşam rahatsızlanıyorlar, ambulans çağırılıyor otele. Orada hastaneye gidiyorlar, nasıl müdahale ediliyorsa bunlar geri dönüyorlar. Ertesi sabah daha doğrusu o günün akşamına kadar otel tarafından bunlara ulaşılmıyor. Siz müşterinizin hasta olduğunu görüyorsunuz, insan merak etmez mi? Bunlar size misafir, kapılarını bir tıklatmaz mı? Bu çocuklar büyük ihtimalle 24 saatten fazla bir süre gaza maruz kalmışlar. Burada otelin büyük bir ihmali mevcut" diye konuştu.

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EN MUTLU GÜNLERİNDEN GÖRÜNTÜLER



Öte yandan çiftin kına gecesi ve nikah günlerinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mutlu Akbaş'ın kına gecesi eşini alnından öptüğü ve Kader Akbaş'ın nikah memurunun sorusuna evet dediği anlar yer aldı.