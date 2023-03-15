Son dakika: Adıyaman'da selde can kaybı! Şanlıurfa'dan da kayıp ihbarları var... Meteoroloji'den deprem bölgesine yeni uyarı

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Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Şanlıurfa'dan ise kayıp ihbarları geldiği bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz. Ekiplerimiz oralara botlarla ulaşmaya çalışıyor. Helikopter için hava şartları el vermiyor. Tüm ekiplerimiz sahada şu an çalışıyorlar" dedi.

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ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI: 6 KİŞİ ARANIYOR

Şanlıurfa merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi Haberi görüntüle

ŞANLIURFA'DA ACİL SERVİSİ SU BASTI, HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

Şanlıurfa’da Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

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OKULLLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADIYAMAN'DAN BİR ACI HABER

Vali Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

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ŞANLIURFA'DA KAYIP İHBARLARI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz. Ekiplerimiz oralara botlarla ulaşmaya çalışıyor. Helikopter için hava şartları el vermiyor. Tüm ekiplerimiz sahada şu an çalışıyorlar" dedi.

ŞANLIURFA VALİSİ: VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKMASIN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir mücadele vermekteyiz. Yağış metrekareye neredeyse 200 kilograma yaklaşmış vaziyette. İhbarlar var, hepsine müdahale ediliyor. En büyük isteğim şu; vatandaşlarım çok dışarı çıkmasın, dere kenarlarında olanlar mutlaka oradan uzaklaşsınlar. Bir kayıp yok ama ciddi bir araç tahribatı var. Şanlıurfa tarihinde böyle bir sel görmemiş. İhbarlar var, dalgıçlarımız müdahale ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. En önemlisi hastanemizi tahliye ediyoruz, 200 hastamız var, diğer hastanelere tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN: EN RİSKLİ GÜN BUGÜN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu açıklamalarda bulundu:

Önemli bir yağış var o bölgede. Yağış Sivas'tan Mardin'e kadar uzanan bölgede devam ediyor. Şiddetli yağış bu bölgede geceye kadar devam edecek. Bu yağış Suriye üzerinden geliyor bize. Deprem bölgesindeki illerde etkili oluyor. Bu yağışın içinde toz da var. Toz yağışın miktarını artırıyor. Bugünkü yağışın tozun da etkisiyle kuvvetli oluyor. Normal bir yağış değil bu. Rastgele bir yağış değil. Risk Kalkanı'nda bunları değerlendiriyoruz. Bu normal değildir ama tekrarı da mümkündür. Küresel ısınmadan dolayı tekrarlanma olayı arttı.

2009'da çok kuvvetli bit yağış olmuştu. Bu bölgede bu mevsimde olur. Bu bölgeye bugün dikkat edeceğiz. Hafta sonuna kadar yağış var ama yarın azalıyor. En riskli gün bugün. Su baskınlarına neden olabilir. Bu bölgede çadır kentler var. Çadır kentlerin çevrelerinin açılması lazım. Akşama kadar bu risk devam edecek. Önümüzdeki hafta bu bölgede o kadar yağış görünmüyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar da düşüyor. Bugün Adıyaman için önemli, Kahramanmaraş'ın doğusu ve güneyi, Malatya'nın güneyi için bugün riskli. Şanlıurfa bugün riskli değil, atlattı o yağışı. Şiddetli yağış var bugün.