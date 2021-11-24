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Bakıcı bilmecesi! Gayrimenkul zengini kadının 'kaçırıldığı' iddia edilmişti... Bodrum'da ortaya çıktı

#Tülin Enbiyaoğlu#Bakıcı#Mehmet Nabi Akaydın
Bakıcı bilmecesi Gayrimenkul zengini kadının kaçırıldığı iddia edilmişti... Bodrumda ortaya çıktı

İzmir’de bakımevinde kalırken ortadan kaybolan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum’da bakıcısının evinde bulundu. Enbiyaoğlu “Kendi isteğimle geldim, bir şikâyetim yok” dedi.

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İzmir’de özel bir bakımevinde kalan milyonlarca liralık gayrimenkulün sahibi Tülin Enbiyaoğlu (86), geçen cuma günü ortadan kayboldu. Enbiyaoğlu’nun kızı Hanzade Altıparmak ve torunu Bige Altıparmak kayıp başvurusunda bulunmuş, ‘gayrimenkul zengini’ olduğu belirtilen Enbiyaoğlu’nun bulunmasını istemişti. Şüpheli olarak da Enbiyaoğlu’nun yıllardır yanında olan bakıcısı Mehmet Nabi Akaydın (62) gösterilmişti.

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BAKICI MI ARKADAŞ MI

Enbiyaoğlu dün Bodrum Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından Akaydın’ın Bodrum’daki evinde bulundu. Enbiyaoğlu, eve kendi isteğiyle geldiğini belirterek herhangi bir şikâyeti olmadığını söyledi. Ayrıca Akaydın’ın bakıcısı olmadığını, ‘arkadaş’ olduklarını da anlattı.

Bakıcı bilmecesi Gayrimenkul zengini kadının kaçırıldığı iddia edilmişti... Bodrumda ortaya çıktı

MİRAS ÇEKİŞMESİ İDDİASI

İzmir’deki huzurevinde bakıcılık yapan Mehmet Nabi Akaydın da ifadesinde “Onun bakıcısı değilim, Tülin benim arkadaşım. Maaşını ben çekiyorum. Alışverişlerini ben yapıyorum. Arkadaşı olduğum için bu tür işlerine yardım ediyorum” dedi. Meselenin Enbiyaoğlu ile ailesi arasındaki miras çekişmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor.

Tülin Enbiyaoğlu’nun, İsviçreliler ve Türkler arasında sosyo-kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği ‘Association Suisse-Turquie’nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu’nun da eşi olduğu öğrenilmişti.

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#Tülin Enbiyaoğlu#Bakıcı#Mehmet Nabi Akaydın

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